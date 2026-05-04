۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

اختصاص وام ضروری به دانشجویان حادثه‌دیده از جنگ

صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: این صندوق در نظر دارد به دانشجویان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، وام‌های ضروری ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که این صندوق در نظر دارد به دانشجویان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، وام‌های ضروری ارائه دهد. این وام‌ها شامل کمک‌هزینه خرید لوازم منزل (تا سقف ۵۰ میلیون تومان) و کمک‌هزینه پزشکی (تا سقف ۳۰ میلیون تومان) می‌شود.

دانشجویان متقاضی که محل زندگی آن‌ها در شهرهای جنگ‌زده و حادثه‌دیده قرار دارد، جهت دریافت کمک‌هزینه پزشکی باید مستندات پزشکی و برای کمک‌هزینه خرید لوازم منزل، تأییدیه‌های لازم از جمله مستندات ستاد مدیریت بحران، شهرداری، فرمانداری و استانداری را به همراه فاکتورهای هزینه‌کرد و اطلاعات فردی خود تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به ایمیل welfare@sharif.edu ارسال کنند.

کد مطلب 6819537
زهرا سیفی

