به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که این صندوق در نظر دارد به دانشجویان آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، وامهای ضروری ارائه دهد. این وامها شامل کمکهزینه خرید لوازم منزل (تا سقف ۵۰ میلیون تومان) و کمکهزینه پزشکی (تا سقف ۳۰ میلیون تومان) میشود.
دانشجویان متقاضی که محل زندگی آنها در شهرهای جنگزده و حادثهدیده قرار دارد، جهت دریافت کمکهزینه پزشکی باید مستندات پزشکی و برای کمکهزینه خرید لوازم منزل، تأییدیههای لازم از جمله مستندات ستاد مدیریت بحران، شهرداری، فرمانداری و استانداری را به همراه فاکتورهای هزینهکرد و اطلاعات فردی خود تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به ایمیل welfare@sharif.edu ارسال کنند.
