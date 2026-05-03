به گزارش خبرگزاری مهر، امیر پارسانیک در سخنانی از حمایت از دانشجویان آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان از سوی دانشگاه لرستان خبر داد.

وی گفت: در این راستا دانشجویانی که در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، در حملات وحشیانه صهیونیستی - آمریکایی، آسیب‌دیده یا دچار خسارت شده‌اند، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با ارائه مستندات و تأییدیه‌های قانونی لازم از مراجع ذی‌صلاح (ستاد مدیریت بحران، شهرداری، فرمانداری، استانداری و...)، یا تهیه مستندات مربوط به‌صورت هزینه‌های بیمارستانی، به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه لرستان، مراجعه کنند.

مدیر صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه لرستان، گفت: همچنین این دانشجویان می‌توانند مدارک خود را به شماره ۰۹۳۸۰۵۷۹۴۷۴ (پیام‌رسان‌های بله و ایتا) ارسال کنند.