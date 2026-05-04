به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: همزمان با دهه کرامت و با بهره‌برداری از طرح‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر، ۲۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق پاک استان افزوده شد و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی خراسان جنوبی به ۱۲۹ مگاوات رسید.

وی با اشاره به حمایت استاندار و همکاری دستگاه‌های مرتبط در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در هفته گذشته با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی، موفق شدیم ظرفیت جدیدی را به شبکه برق استان متصل کنیم.

به گفته دادگر، از مجموع ظرفیت فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر استان، ۱۷ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، ۸۴ مگاوات مزارع خورشیدی، چهار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی جوار چاه‌های کشاورزی، دو مگاوات سامانه‌های خورشیدی ادارات، ۱۲ مگاوات طرح تولید در توزیع، ۰.۳ مگاوات ظرفیت صنعتی و ۱۰ مگاوات نیز متعلق به نیروگاه‌های بادی است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده در حوزه واگذاری زمین، صدور مجوزها و قراردادهای خرید تضمینی، تلاش می‌کنیم تا پیش از آغاز دوره اوج مصرف تابستان، ظرفیت‌های بیشتری از انرژی تجدیدپذیر را وارد شبکه کنیم.

دادگر با بیان اینکه هدف شرکت توزیع، حرکت به سوی تبدیل استان به «استان سبز» است، افزود: به‌گونه‌ای که همانند شهرستان‌هایی مانند سربیشه و خوسف که اکنون در ساعات روز نیاز برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌کنند، سایر نقاط استان نیز به این مسیر هدایت شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های خورشیدی، این هدف به طور کامل محقق شود.