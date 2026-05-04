  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

عشایر برنو به دست یاسوجی در تجمع شصت و پنجم

عشایر برنو به دست یاسوجی در تجمع شصت و پنجم

یاسوج-عشایر برنو به دست یاسوجی در شب شصت و پنجم قرارهای شبانه، آمادگی خودشان برای دفاع از وطن را اعلام کردند.

دریافت 24 MB

به گزارش خبرنگار مهر،نشت خط لوله نفت در منطقه سیامکان (مایل ۳۲) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، روز گذشته موجب وقوع آتش‌سوزی و سوختگی دو نفر از کارکنان این شرکت شد.

بر پایه این خبر، روز گذشته در اثر نشت خط لوله نفت در منطقه سیامکان (مایل ۳۲) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، آتش‌سوزی رخ داد که دو نفر از کارکنان این شرکت را دچار سوختگی کرد. طبق گزارش‌ها، این حادثه ناشی از فرسودگی خط لوله بوده است.

نیروهای آسیب‌دیده پس از بروز سانحه، در سریع‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی در بندر دیلم و سپس بندر گناوه منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند. خوشبختانه، حریق به‌طور کامل تحت کنترل درآمده است و خطرات بیشتر از بین رفته است.

جزئیات بیشتر در خصوص علت دقیق حادثه و وضعیت کنونی نیروهای آسیب‌دیده به‌زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6819583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها