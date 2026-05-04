عشایر برنو به دست یاسوجی در تجمع شصت و پنجم

به گزارش خبرنگار مهر،نشت خط لوله نفت در منطقه سیامکان (مایل ۳۲) شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، روز گذشته موجب وقوع آتشسوزی و سوختگی دو نفر از کارکنان این شرکت شد.
بر پایه این خبر، روز گذشته در اثر نشت خط لوله نفت در منطقه سیامکان (مایل ۳۲) شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، آتشسوزی رخ داد که دو نفر از کارکنان این شرکت را دچار سوختگی کرد. طبق گزارشها، این حادثه ناشی از فرسودگی خط لوله بوده است.
نیروهای آسیبدیده پس از بروز سانحه، در سریعترین زمان ممکن به مراکز درمانی در بندر دیلم و سپس بندر گناوه منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند. خوشبختانه، حریق بهطور کامل تحت کنترل درآمده است و خطرات بیشتر از بین رفته است.
جزئیات بیشتر در خصوص علت دقیق حادثه و وضعیت کنونی نیروهای آسیبدیده بهزودی اعلام خواهد شد.
