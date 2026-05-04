به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ آیین نکوداشت روز ملی روانشناس و مشاور در سال ۱۴۰۵ با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و حسن‌آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و برگزار شد.

حبیبا در این مراسم ضمن تبریک روز ملی روانشناس و مشاور، از تلاش‌های روسای و کارشناسان مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها قدردانی کرد و گفت: ما در شرایط جنگی به سر می‌بریم و اقتضائات، ما را به اقدامات بسیار مبتکرانه و خلاقانه در این دوران فرا می‌خواند.

وی به برخی از اقدامات شاخص سازمان امور دانشجویان در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: اجرای طرح صدای مشاور در ۶ موج، طرح احوالپرسی در ۳ موج، طرح پایش سلامت جسم و روان با رویکرد جدید غربالگری، برنامه نظارتی حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، و همچنین تولید محتوا و پادکست‌های اثرگذار، از جمله فعالیت‌های مهمی بوده است که با همکاری شما عزیزان به ثمر نشسته است.

معاون وزیر علوم، توانمندسازی دانشجویان و کارکنان دانشگاه و کارشناسان مراکز مشاوره را از اهداف اصلی سازمان در این حوزه برشمرد و بیان داشت: در دوران چالش‌ها، توقعات شاید کاهش یابد، اما عزت فکری ما نباید خدشه‌دار شود. ما باید نمونه باشیم و راه چاره‌ای برای دانشجویانی که در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌گیرند، بیابیم.

حبیبا اضطراب، افسردگی و مشکلات اقتصادی را از جمله چالش‌های پیش روی دانشجویان دانست و تاکید کرد: مراکز مشاوره و برنامه‌های حمایتی دفتر مشاوره و سلامت سازمان نقش حیاتی در مدیریت این مشکلات دارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان، اولویت قرار دادن سلامت دانشجویان و ارائه خدمات حمایتی همه‌جانبه به دانشگاه‌هیان را از برنامه‌های اساسی سازمان عنوان کرد و گفت: پیشگیری اولیه و ایجاد شرایط بهتر برای دانشجویان، اهمیت بسزایی دارد. ما از شما انتظار داریم که موارد پرخطر را از همان روز اول شناسایی کرده و نسبت به مداخله به هنگام اقدام نمایید.

حبیبا در ادامه، بر لزوم به‌روزرسانی مستمر صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران و روانشناسان و در جهت استمرار خدمت تأکید کرد و افزود: وظیفه ما، هم وظیفه اداری و هم وظیفه شرعی است که در این شرایط حساس، خدمات محیطی پایدار و مؤثر ارائه دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت نجات جان انسان‌ها، گفت: نجات یک نفر، برابر با نجات جان یک جمعیت است. ارائه خدمات حمایتی، به‌ویژه از طریق ارتباطات آنلاین و مجازی، می‌تواند دسترسی ما را به درصد قابل توجهی از دانشجویانی که در دسترس نیستند، فراهم کند.

وی افزود: خدمت‌رسانی در ایام بحران اهمیت بسیار زیادی دارد و باید توجه ویژه‌ای به این موضوع مبذول داشت.

معاون وزیر علوم، به مدیریت فشار روانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از ظرفیت دیوارنگاره‌ها و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی، از جمله راهکارهایی است که باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان، تصریح کرد: ما وظیفه داریم دانشگاه‌هایی را که بیشتر در معرض خطر هستند، جزو اولویت‌های اصلی خود در برنامه‌های حمایتی قرار دهیم، مشاوره منظم به دانشجویان و اطرافیان آن‌ها، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد زیرا شناخت و حمایت نقش موثری در این زمینه ایفا می‌کند.

حبیبا، برنامه‌ریزی برای موفقیت‌های بلندمدت، تشویق رفتارهای مثبت و فعال بودن در فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی را از عوامل مؤثر در تسهیل فعالیت‌های مشاوره دانست و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های مدون، دانشجویان با کمترین دغدغه و با تعهد به برنامه‌های خود، دوران تحصیل خود را سپری کنند.

وی در پایان، ضمن تشکر از حضور شرکت‌کنندگان و تبریک مجدد روز روانشناس و مشاور، برای تمامی دست‌اندرکاران این حوزه آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون کرد و از خانواده‌های آنان که در این رسالت سنگین، همراه و یاور این عزیزان هستند، قدردانی نمود.

حبیبا در پایان سخنان خود، با آرزوی رفع هرچه سریع‌تر سایه جنگ از سر مردم، بیان داشت: امیدواریم که هرچه زودتر شاهد امنیت و آرامش کامل باشیم و بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم.