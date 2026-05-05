بیماران در «شوک» قیمت نجومی داروهای کمیاب!

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جلوی درب وزارت بهداشت، جمعیت عجیبی شکل گرفته بود. نه خبری از شعارهای سیاسی بود و نه پلاکاردهای رنگی. اینجا مادرانی ایستاده بودند که سپیدی موهایشان را غم فرزندان بیمارشان رنگ زده، پدرانی که کفشهایشان از بس در صف دارو و دکتر ماندهاند، ساییده شده و بیمارانی که، خیابان را پناه خود کردهاند. آنها یک خواسته ساده دارند: حق حیات.
از ۸۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون؛ شوک قیمتی به جان بیماران
یکی از بیماران خاص که در این تجمع حضور دارد، فاکتور نسخهاش را جلوی من میگیرد و میگوید: «تا اسفند ماه، هر آمپول را ۸۰ هزار تومان میزدم. حالا همان داروی هلندی، با بیمه شده ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان! بدون بیمه هم ۳۱ میلیون تومان است.» او بیمار نقص ایمنی است و ماهانه حداقل ۴ بار تزریق نیاز دارد. ۴ ضربدر ۱۳ میلیون میشود ۵۲ میلیون تومان در ماه. رقمی که چندین برابر کل حقوق یک کارگر یا بازنشسته است.
او ادامه میدهد: «چطور یک بازنشسته میتواند این پول را بدهد؟ این یعنی حذف تدریجی ما از فهرست زندهها.»
بیماران میگویند جایگزینهای ارائه شده تحت عنوان «داروی ایرانی» (که گفته میشود بستهبندی همان نمونههای هندی است)، عوارضی همچون افزایش وزن ، تنگی نفس و ضایعات پوستی به همراه داشته است. این دارو برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست، اما کودکان بیمار عملاً گزینهای جز امتحان کردن این داروها را ندارند.
صدایِ لرزان مادران و کودکان
در میان تجمعکنندگان، مادرانی به چشم میخورند که علیرغم تمام مشکلات ، برای حق حیات فرزندانشان به خیابان آمدهاند. آنها میگویند: ما نه سیاست میشناسیم و نه هدف دیگری جز دارو داریم؛ فقط میخواهیم بچههایمان زنده بمانند. امروز چشم امید بیماران خاص به وزارت بهداشت و مجلس است تا نسبت به توزیع داروی باکیفیت و ارزانسازی آن اقدام فوری صورت گیرد.
خواسته بیماران چیست؟
این بیماران چند درخواست از دولت و بیمه ها دارند.
بحران قیمت: دارویی که تا اسفندماه با قیمت ۸۰ هزار تومان تهیه میشد، اکنون با قیمت آزاد ۳۱ میلیون و با بهترین پوشش بیمهای ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود. تامین ماهیانه ۵۰ الی ۵۵ میلیون تومان برای تزریقات حیاتی، از توان هر خانواده ایرانی با هر سطحی از درآمد خارج است.
کیفیت نازل داروهای جایگزین: داروهای موسوم به تولید داخل یا بستهبندیهای هندی، عوارضی نظیر تنگی نفس، ورم شدید بدن و مشکلات پوستی را ایجاد کرده است.
برخی از این بیماران مدعی هستند، داروی باکیفیت هلندی در انبارها موجود است، و نباید هزینه گزاف آن مانع دسترسی بیماران شده و جایگزینهای داخلی نیز به وفور یافت نمیشوند.
بیماران صعبالعلاج به عنوان بخشی از بدنه این جامعه، خواستار اجرای شعار «کرامت بیمار» هستند و از وزارت بهداشت تقاضا دارند با فوریت، نسبت به لغو قیمتهای نجومی و تامین داروی باکیفیت و ایمن برای کودکان و بزرگسالان اقدام کنند و اجازه ندهند بیماران خاص، قربانی تصمیمات اشتباه در حوزه توزیع و قیمتگذاری دارو شوند.
حتماً پیگیر هستیم که بودجههای بیمهها اصلاح شود
چند روز پیش نیز مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون بهداشت با جمعیت هلال احمر در جمع خبرنگاران درباره گرانی برخی از داروها گفته بود، تمام تلاش سازمان غذا و دارو و نهادهای دیگر این است که دارو در کشور همیشه موجود باشد و کمبودی در این زمینه نداشته باشیم. با توجه به محدودیتهای کشور و محاصره دریایی، واردات برخی از مواد اولیه و داروها با تأخیر مواجه شده است.
وی با بیان اینکه امروز خیلی از مواد اولیه دارویی از مسیرهای جایگزین تأمین میشود ولی هزینهها هم افزایش پیدا کرده است توضیح داد: با توجه به حملاتی که در جنگ رخ داده، پتروشیمیها و فولاد بر قیمت دارو اثرگذار بوده و قیمت دارو تغییراتی داشته است.
وی تاکید کرد: حتماً پیگیر هستیم که بودجههای بیمهها اصلاح شود تا مردم پرداختی کمتری داشته باشند. ما ناگزیریم که برخی از قیمتها را اصلاح کنیم ولی مذاکراتی با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه داشتهایم تا بتوانیم افزایش بودجهای برای بیمهها داشته باشیم تا کمک به پرداختی مردم کند و پرداختی مردم را کاهش دهد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در تأمین داروهای برند، به دلیل اینکه عمده این داروها از کشورهای غربی تأمین میشدند، مشکلاتی وجود دارد. در این زمینه هم پیگیر هستیم تا انشاءالله بتوانیم مشکل همه داروها را برطرف کنیم.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: در عین حال باید مصرف را به سمت داروهای ژنریک و تولید داخل ببریم. شاید در شرایط جنگی، تأمین برخی از داروهای برند با مشکل مواجه شود ولی تا آنجایی که در توان ما باشد، برای آنها هم تلاش میکنیم. امروز داروهای ژنریک در کشور خوشبختانه تولید میشود و در دسترس مردم است.
