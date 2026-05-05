پاسخ سازمان غذا و دارو به کمبود و قیمت داروی حیاتی

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کنونی داروی «رمی‌کید» در کشور، گفت: این داروی تخصصی هم‌اکنون در داروخانه‌های سراسر کشور موجود است و بیماران نیازمند می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌های منتخب، داروی خود را دریافت کنند.

وی با تأکید بر تداوم تولید داخلی این دارو افزود: خوشبختانه «رمی‌کید» تولید داخل همزمان با تأمین از منابع وارداتی، با استانداردهای کیفی بالا و مطابق با پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت در کشور تولید می‌شود و به باور متخصصان این حوزه از نظر اثربخشی بالینی هیچ‌گونه تفاوتی با نمونه‌های مرجع جهانی ندارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص پوشش بیمه‌ای این دارو، گفت: «رمی‌کید» تولید داخل تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی قرار دارد و نزدیک به ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی آن توسط بیمه پرداخت می‌شود که این اقدام گام مؤثری در کاهش بار مالی بیماران و خانواده های آنان است.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های آتی برای تکمیل زنجیره تأمین «رمی‌کید»، خاطرنشان کرد: محموله‌های وارداتی این دارو نیز در حال حاضر در گمرک موجود است و پیش‌بینی می‌شود تا یک هفته آینده فرآیند ترخیص این اقلام، تکمیل و وارد شبکه توزیع شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: با تداوم تولید داخلی با کیفیت، پوشش بیمه‌ای مناسب و ترخیص محموله‌های وارداتی تا هفته آینده، بازار تأمین داروی «رمی‌کید» به ثبات کامل خواهد رسید و بیماران هیچ‌گونه دغدغه‌ای بابت دسترسی به این داروی حیاتی نخواهند داشت.

به گزارش مهر، داروی «اینفلکسیماب» که با نام تجاری «رمی‌کید» شناخته می‌شود، با اثرگذاری بر سیستم ایمنی، التهاب بیماران را کنترل می‌کند.

این دارو برای بسیاری از بیماران نقش مهمی در کنترل بیماری دارد و مصرف آن باید به‌ صورت مداوم و معمولاً هر هشت هفته یکبار پس از دوز اولیه انجام شود.