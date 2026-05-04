۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

رویکردها و اولویت‌های جشنواره رسانه ای شمال و مازندران اعلام شد

ساری- دبیر سومین جشنواره رسانه ای منطقه شمال از تغییر رویکردی این دوره جشنواره نسبت به دوره های قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: دبیرخانه جشنواره از کلیه روزنامه‌نگاران استانهای مازندران ، گیلان و گلستان دعوت می‌کند تا آثار خود را که از ۱ فروردین ۱۴۰۴ تا پایان ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به رشته تحریر در آورده‌اند، براساس محورها و بخش‌های اعلام شده به آدرس shomal.pressfestival.ir ارسال کنند.

قمی گفت: تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) و امام شهید، حضور میلیونی مردم در میادین و حمایت از نظام، بیعت با رهبری و نیروهای مسلح، جنگ رمضان و نقش آفرینی اقشار مختلف مردم در این جنگ ، دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، اخبار و گزارشات امیدآفرین، از محور های اصلی این جشنواره به شمار می رود.

شفافیت، اولویت نخست جشنواره رسانه‌ای مازندران است

همچنین دبیر دهمین جشنوراه رسانه‌ای مازندران گفت: شفافیت، اولویت نخست جشنواره رسانه‌ای مازندران است و در تمامی مراحل برگزاری این جشنواره اخبار و آمار آثار رسیده اطلاع رسانی می‌شود.

کلثوم فلاحی اظهار داشت: گزارش، یادداشت، مصاحبه، عکس، چند رسانه‌ای، تیتر، طراحی و طنز بخش اصلی جشنواره و شعار سال ۱۴۰۵ (عنوان شده توسط مقام معظم رهبری)، نقش روشنگری رسانه در جنگ رمضان و تبیین آرمان‌ها و اندیشه‌های امام شهید به عنوان بخش ویژه و همچنین اهمیت تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مازندران بخش فرهنگ بومی مازندران برای این دوره از جشنواره پیش‌بینی شده است.

فلاحی گفت: آثار برگزیده جشنواره به صورت فایل PDF در سایت خانه مطبوعات مازندران منتشر می‌شود.

