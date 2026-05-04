به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: دبیرخانه جشنواره از کلیه روزنامه‌نگاران استانهای مازندران ، گیلان و گلستان دعوت می‌کند تا آثار خود را که از ۱ فروردین ۱۴۰۴ تا پایان ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به رشته تحریر در آورده‌اند، براساس محورها و بخش‌های اعلام شده به آدرس shomal.pressfestival.ir ارسال کنند.

قمی گفت: تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) و امام شهید، حضور میلیونی مردم در میادین و حمایت از نظام، بیعت با رهبری و نیروهای مسلح، جنگ رمضان و نقش آفرینی اقشار مختلف مردم در این جنگ ، دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، اخبار و گزارشات امیدآفرین، از محور های اصلی این جشنواره به شمار می رود.

همچنین دبیر دهمین جشنوراه رسانه‌ای مازندران گفت: شفافیت، اولویت نخست جشنواره رسانه‌ای مازندران است و در تمامی مراحل برگزاری این جشنواره اخبار و آمار آثار رسیده اطلاع رسانی می‌شود.

کلثوم فلاحی اظهار داشت: گزارش، یادداشت، مصاحبه، عکس، چند رسانه‌ای، تیتر، طراحی و طنز بخش اصلی جشنواره و شعار سال ۱۴۰۵ (عنوان شده توسط مقام معظم رهبری)، نقش روشنگری رسانه در جنگ رمضان و تبیین آرمان‌ها و اندیشه‌های امام شهید به عنوان بخش ویژه و همچنین اهمیت تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مازندران بخش فرهنگ بومی مازندران برای این دوره از جشنواره پیش‌بینی شده است.

فلاحی گفت: آثار برگزیده جشنواره به صورت فایل PDF در سایت خانه مطبوعات مازندران منتشر می‌شود.