به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم در تشریح اهداف دوازدهمین جشنواره رسانههای لرستان اظهار داشت: این جشنواره فرصتی برای ارزیابی کیفی آثار رسانهای، تقدیر از تلاشهای حرفهای و تقویت سرمایه اجتماعی رسانههاست و بستری مناسب برای ارتقای سطح تعامل میان فعالان حوزه رسانه فراهم میکند.
پذیرش آثار در قالبهای متنوع
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به تنوع قالبهای قابل پذیرش افزود: این جشنواره آثار خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، تیتر، تحلیل خبری و تولیدات چندرسانهای را میپذیرد و با حمایت معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
وی تأکید کرد: رسانهها نقش کلیدی در شکلدهی افکار عمومی دارند و میتوانند با روایت دقیق و منصفانه، اعتمادسازی، شفافیت و مشارکت اجتماعی را تقویت کنند. چنین رویکردی علاوه بر ارتقای سواد رسانهای، به تصمیمسازی بهتر، مطالبهگری مسئولانه و همبستگی اجتماعی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار میسازد.
محورهای اصلی جشنواره
محتشم محورهای جشنواره را شامل جهاد تبیین، هوش مصنوعی و تولیدات رسانهای نوین، شعار سال، جوانی جمعیت و ترویج ازدواج و فرزندآوری، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی، سلامت اجتماعی و مطالبهگری، روایت رسانهای، آگاهیبخشی عمومی و بازنمایی ارزشهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی و حمایت از ثبت جهانی دره خرمآباد عنوان کرد.
فرصتی برای رقابت و تبادل تجربه
وی ادامه داد: این جشنواره علاوه بر رقابت حرفهای، محملی برای گفتوگوی تخصصی، تبادل تجربه و ارتقای استانداردهای اخلاقی و فنی است و با تأکید بر مسئولیت اجتماعی رسانهها، از پرهیز از سطحینگری، رعایت حقوق مخاطب و تقویت امید اجتماعی حمایت میکند.
زمان و جوایز جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ در سامانه جشنواره به آدرس https://lorestan.pressfestival.ir/Farakhan.aspx بارگذاری کنند. در آیین اختتامیه این رویداد، نفر اول هر بخش تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۴۰ میلیون ریال، نفر دوم لوح تقدیر و ۳۰ میلیون ریال و نفر سوم لوح تقدیر و ۲۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.
محتشم در پایان با دعوت از خبرنگاران، روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال استان، بر اهمیت مشارکت گسترده و حمایت از آثار خلاقانه و اثرگذار تأکید کرد و گفت: هدف این جشنواره تقویت زیستبوم رسانهای لرستان و بازنمایی دقیق ظرفیتها و دستاوردهای استان است.
