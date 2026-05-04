توسعه خدمات هویتی و الکترونیکی فارس در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس هاشمی صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونین اداره‌کل ثبت احوال استان فارس ، مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری ثبت احوال استان فارس را در حوزه‌های مختلف، از جمله بهبود خدمات هویتی، توسعه خدمات الکترونیک، و ساماندهی منابع انسانی دانست و بر ضرورت ارتقای بهره‌وری سازمانی، برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی منابع انسانی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تأکید کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس افزود: توازن در توزیع نیروها، توجه به آموزش مستمر کارکنان، و انگیزش شغلی از جمله محورهایی است که باید در برنامه‌های آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه موضوعاتی نظیر تکمیل پروژه های در دست اقدام، اجرای طرح‌های الکترونیکی جدید، ارتقای کیفیت پاسخگویی به مراجعان و ساماندهی نیروهای انسانی در ادارات شهرستان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.