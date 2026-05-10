نرخ کرایه حمل‌ و نقل عمومی شیراز در سال جاری تغییر کرد

به گزارش خبرمگار مهر ،شورای اسلامی شهر شیراز در نشست علنی خود، تعرفه‌های جدید جابجایی مسافر در شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرد.

بر اساس مصوبات جدید، نرخ کرایه اتوبوس، مترو و انواع تاکسی با تغییراتی همراه است که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش نرخ تاکسی‌های گردشی و تمایز قیمت میان پرداخت الکترونیک و نقدی اشاره کرد.

تعرفه‌های جدید ناوگان اتوبوسرانی و مترو

بر اساس مصوبه جدید شورای شهر شیراز کرایه مسیرهای درون‌شهری برای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در مسیرهای خارج از محدوده شهر و خطوط شبانه، این مبلغ به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است در صورت عدم استفاده از کارت شهروندی و پرداخت نقدی، شهرداری مجاز به دریافت مبلغ ۸ هزار تومان در مسیرهای داخلی است.

اعضای شورای شهر شیراز همچنین بلیت مترو برای دارندگان کارت شهروندی ۵ هزار تومان را تعیین کردند.

با این حال، مسافرانی که بدون کارت و از طریق بلیت‌های تک‌سفره (توکن یا کد QR) اقدام به سفر کنند، باید مبلغ ۸ هزار تومان پرداخت کنند.

نرخ جدید انواع تاکسی و خودروهای ویژه

بر اساس این مصوبه تعرفه هر کورس برای تاکسی‌های گردشی از سال گذشته به ۱۵ هزار تومان ارتقا یافت.

همچنین نرخ ورودی این تاکسی‌ها برون شهری ۷۵ هزار تومان مصوب شده است.

علاوه بر این، به ازای هر کیلومتر پیمایش، مبلغ ۹۵ هزار تومان و به ازای هر دقیقه توقف، ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نرخ ورودی برای این دسته از ناوگان ۴۵ هزار تومان تعیین شده و هزینه پیمایش و توقف آن‌ها نیز مشابه تاکسی‌های فرودگاه (۹۵ هزار تومان برای هر کیلومتر و ۳۰ هزار تومان برای هر دقیقه توقف) خواهد بود.

همچنین نرخ سفر در سامانه حمل‌ونقل مخصوص معلولان ۳۰ هزار تومان تعیین شد که از ساعت ۲۲:۳۰ شب تا ۶ صبح، نرخ تمامی تاکسی‌های فرودگاه، بی‌سیم و ترمینال‌ها با ۲۰ درصد افزایش (نرخ شبانه) محاسبه می‌شود.

بر اساس این مصوبه سازمان حمل‌ونقل شهرداریشیراز اجازه یافته است در مناسبت‌های ملی و مذهبی، خدمات خود را به صورت رایگان و در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با حداکثر ۵۰ درصد تخفیف ارائه دهد.

لازم به ذکر است؛ این مصوبات پس از تایید فرمانداری شیراز، رسماً لازم‌الاجرا خواهد بود.