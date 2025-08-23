خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان فارس، سرزمین مهد تمدن و فرهنگ ایرانی، همواره شاهد شکلگیری سنتهای حسنه و ارزشهای والای انسانی بوده است.
در این میان، ازدواج به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه و پایههای استحکام خانواده، همواره مورد تأکید دین مبین اسلام و فرهنگ غنی ایرانی بوده است.
این پیوند مقدس، نه تنها بستری برای شکوفایی عواطف انسانی، ایجاد همدلی و حمایت متقابل و انتقال میراث فرهنگی و هویتی به نسلهای آینده فراهم میآورد، بلکه نقشی حیاتی در حفظ تعادل جمعیتی و رشد و بالندگی اجتماعی ایفا میکند. با این حال، در سالهای اخیر، جوانان استان فارس، همچون بسیاری از هموطنان شأن در سراسر کشور، با مجموعهای از چالشهای پیچیده و موانع متعدد در مسیر رسیدن به این سنت حسنه مواجه شدهاند.
افزایش فزاینده هزینههای زندگی، از اجاره و خرید مسکن گرفته تا تأمین مایحتاج روزمره و هزینههای مربوط به برگزاری مراسم ازدواج، کمرنگ شدن امید به یافتن شغل پایدار و متناسب با تحصیلات و شایستگیها و همچنین عدم دسترسی آسان و به موقع به تسهیلات بانکی ازدواج، از جمله مهمترین دغدغههای جوانان است.
این مشکلات معیشتی و اقتصادی، در کنار برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی دیگر، باعث شده تا بسیاری از جوانان با وجود تمایل و علاقه به ازدواج از ترس ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی مشترک، این امر مهم را به آیندهای نامعلوم موکول کنند.
این وضعیت، نه تنها بر نرخ رشد جمعیت و ساختار سنی جامعه تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند منجر به افزایش معضلاتی چون تجرد قطعی و نارضایتیهای اجتماعی شود. بنابراین، بررسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل امر ازدواج در استان فارس، امری ضروری و حیاتی به شمار میرود.
حرف زندگی مشترک با هزینههای بالا دلمان را میلرزاند
علی مولایی ۲۸ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عاشق شدم، خواستگاری رفتم، همه چی خوب و روبهراه است اما وقتی حرف جهیزیه و اجاره خانه به میان میآید، دلمان میلرزد. حقوق من به اندازهای نیست که بتوانم همه هزینههای زندگی را پوشش دهم.
وی با بیان اینکه برای درخواست وام به بانک مراجعه کردهام، گفت: مراحل درخواست وام پیچیده بود و نیازمند ضامن کارمند است و من ضامن کارمند ندارم.
مولایی تصریح کرد: به اسم وام کمبهره است ولی بانکها چنان موانع بر سر راه جوانان قرار میدهند که انسان پشیمان شود. اگر بانکها کمی همکاری کنند، بسیاری از جوانان زودتر از این میتوانند زندگی مشترک را آغاز کنند.
بانکها برای دادن وام ازدواج بهانه تراشی میکنند
فاطمه محبی ۲۳ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما دو سال نامزد بودیم، چون همسرم میخواست کار خودش را شروع کند و خانهای را رهن و اجاره کند تا زندگی مشترک را شروع کنیم. مشکل اصلی فقط پول نیست، بلکه ناامیدی است. وقتی میبینی همه چیز گران شده و درآمد ثابتی وجود ندارد، دوست نداری شخص دومی را وارد مشکلات کنیم.
وی ادامه داد: پدر و مادرم خیلی کمک کردند، ولی باز هم یک سری هزینهها هست که از توان ما خارج شده. درخواست وام دادیم ولی بانک مدام بهانه تراشی کرده و شرایط را سختتر میکند. دولت باید فکری به حال این وضعیت آشفته کند.
رضا اشکی ۳۵ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امر ازدواج موضوع مهمی است چون همه انسانها نیاز به تکیهگاه و همدم دارند اما مشکلات زندگی خرج و مخارج بالا، تورم، اجاره خانه، هزینه بچهدار شدن و … را که میبینیم عقب میکشیم.
وی ادامه داد: با این تورم، پسانداز کردن بسیار سخت است. بانکها هم که فقط شعار میدهند، ولی در عمل همکاری نمیکنند.
تسهیل ازدواج و مسکن؛ گامهای اقتصادی دولت برای زوجهای جوان
سمانه ذوالقدری، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات اقتصادی دولت برای حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات و توسعه زیرساختهای مسکن، این اقدامات را گامی مهم در جهت رفع دغدغههای زوجهای جوان عنوان کرد.
ذوالقدری در این خصوص گفت: در بخش اقتصادی، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، در کنار توسعه زیرساختهای مسکن متأهلین، از اولویتهای اصلی بوده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس جزئیات این اقدامات را بیان کرد و افزود: ۲۷ هزار و ۹۷۶ فقره تسهیلات ازدواج به زوجهای جوان پرداخت شده است. همچنین، از مجموع ۳۵۲ واحد خوابگاه متأهلی که در حال حاضر در استان فعال هستند، ۸۲ واحد در مرحله ساخت و ۱۷۰ واحد نیز تحت عملیات مقاومسازی و تجهیز قرار دارند تا فضایی مناسب برای زوجهای دانشجو و جوان فراهم شود.
ذوالقدری همچنین به سیاست اهدای زمین به زوجهای جوان اشاره و تصریح کرد: با وجود ۳۹ هزار و ۸۷۲ نفر متقاضی اولیه، پس از بررسیهای لازم، ۱۷ هزار و ۱۹۹ نفر واجد شرایط شناخته شدهاند که از این میان ۱۳ هزار و ۹۷۹ قطعه زمین تأمین و ۶ هزار و ۴۱۰ قطعه نیز به متقاضیان واگذار گردیده است. این اقدام گامی مهم در جهت رفع دغدغه مسکن و تشویق به فرزندآوری محسوب میشود.
کاهش چشمگیر ازدواج و افزایش جزئی طلاق در فارس
سید عباس هاشمی، مدیرکل ثبت احوال استان فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی آمار ازدواج و طلاق در چهارماهه نخست سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت.
وی با بیان اینکه آمار ازدواج در این دو سال کاهش قابل توجهی را نشان داده است، گفت: در سال ۱۴۰۳، ۹ هزار و ۷۷۹ مورد ازدواج ثبت شده بود، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۲۲۹ مورد کاهش یافته است. این آمار ممکن است نشانی از تغییرات فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشند که نیازمند تحلیلهای عمیقتری است.
مدیرکل ثبت احوال استان فارس با تصریح اینکه آمار طلاق افزایش جزئی داشته است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۷۷۳ مورد طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۸۵۸ مورد رسید. این افزایش ممکن است به مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه مربوط باشد.
