تزریق امید به آینده فارس با تحقق فرزندآوری

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در هیاهوی زندگی مدرن و چالشهای اقتصادی، گاهی صدای دلنشین خنده کودکان در خانهها کمرنگ میشود، در حالی که فرزندان، قلب تپنده هر خانواده و روح جاری در کالبد جامعهاند.
آنها با نگاههای معصومانهشان، دنیای خاکستری را رنگی تازه میبخشند و با حضورشان، عشق، امید و معنا را در رگهای زندگی جاری میسازند. فواید فرزندآوری فراتر از یک احساس خوشایند شخصی است؛ این یک ضرورت اجتماعی و تضمینکننده بقای فرهنگی و تمدنی است.
سرچشمه شادی و نشاط
هیچ چیز به اندازه لبخند کودکانه و آغوش گرم فرزند نمیتواند خستگیها را از تن بیرون کند و روحیهای شاداب را به خانواده ببخشد. خانهای که صدای بازی بچهها در آن میپیچد، بهشت کوچک زمینی است.
فرزندان، عشق بیقید و شرط را به ما میآموزند و رابطه والدین را عمیقتر میکنند. همچنین، بزرگ شدن در کنار خواهر و برادر، همدلی، همکاری، گذشت و مهارتهای اجتماعی را در کودکان نهادینه میکند که این خود، نسلی سازگارتر و یاریرسانتر برای جامعه تربیت میکند.
هر فرزندی که به این آب و خاک پا میگذارد، امیدی است برای فردای بهتر. او نیروی کار آینده، نوآور و حافظ فرهنگ و سنتهای غنی ما خواهد بود. جامعهای که فرزندانش را دوست بدارد و برایشان برنامهریزی کند، جامعهای بالنده و پویا خواهد بود.
تجربه والد بودن، یکی از عمیقترین و تحولآفرینترین تجربههای زندگی است. این مسیر، صبر، مسئولیتپذیری، فداکاری و عشق را در انسان شکوفا میکند و او را به کمال انسانی نزدیکتر میسازد.
فرزندان، امانتداران فرهنگ، سنتها و ارزشهای ما هستند. آنها پیوند دهنده نسل امروز با نسلهای پیشین و آیندگاناند و میراث گرانبهای فرهنگی را پاس میدارند.
برای اینکه بتوان دوباره شاهد خانههای پرنشاط و آیندهای روشن با فرزندان بیشتر باشیم، نیاز به یک عزم همگانی و اجرای راهکارهای عملی و مؤثر داریم که باید جدی گرفته شوند.
در حقیقت حل مشکلات با شعار و سخنرانیهایی بیشمار حل نمیشود و عزم و اراده جدی مسئولان مربوطه را میطلبد. افزایش مبلغ یارانه فرزندان، پرداخت کمکهزینه ازدواج و فرزندآوری و اعطای وامهای قرضالحسنه با بازپرداخت طولانیمدت و کارمزد کم به زوجهای جوان، اولویت دادن به خانوادههای دارای فرزند در طرحهای مسکن مهر، راه حلی برای کم کردن اجاره مسکن و در ادامه آن خانهدار شدن مردم، ارائه تخفیف یا پوشش بیمهای برای هزینههای درمانی، آموزشی و رایگان کردن یا دولتی کردن مهدهای کودک راهکارهای مؤثری هستند که میتوانند به حل این مشکل و جوانی جمعیت کمک شایانی کند.
فرزندآوری سرمایه گذاری برای آینده است
برگزاری کمپینهای رسانهای، اطلاعرسانی در مدارس و دانشگاهها و معرفی الگوهای موفق خانوادههای پرجمعیت و خوشبخت، ایجاد مهدکودکهای باکیفیت در محیط کار، افزایش مرخصی زایمان و ارائه تسهیلاتی که بازگشت مادران به محیط کار را آسانتر کند، ارائه خدمات مشاوره رایگان یا کمهزینه به زوجها قبل ازدواج و در دوران فرزندداری برای رفع نگرانیها و آموزش مهارتهای لازم، همچنین حذف موانع قانونی که ممکن است زوجها را از فرزندآوری دلسرد کند و نیز ایجاد امنیت شغلی برای پدران و مادران به خصوص در دوران مرخصی زایمان و پس از آن میتواند زوجین را به داشتن فرزند بیشتر راغب کند.
به نظر میرسد که خانوادهها تمایل به داشتن فرزند بیشتر دارند اما وجود مشکلات بیشمار، شرایط اقتصادی و تورم مانع از این امر میشود.
تشویق مردان به مشارکت فعال در امور مربوط به فرزندان و خانه، کمی بار مسئولیت را از دوش زنان کم میکند. این مشارکت، هم به استحکام خانواده کمک کرده و هم فشار روانی بر مادر را کاهش میدهد و تمایل به فرزندآوری را بیشتر میکند.
در واقع میتوان گفت که فرزندآوری، تنها یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای آینده استان و کشور است. با درک این موضوع و اجرای راهکارهای حمایتی، میتوانیم بار دیگر شاهد شکوفایی و طراوت فرزندان در گوشه و کنار استان پهناور فارس باشیم و آیندهای روشنتر برای همگان بسازیم.
فارس در مسیر جوانی جمعیت
سمانه ذوالقدری جهرمی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامههای حمایتی دولت در سال ۱۴۰۳ برای طرح جوانی جمعیت، بر اقدامات صورت گرفته در حوزههای اقتصادی، درمانی و آموزشی تأکید کرد.
وی به سیاستهای دولت در زمینه اهدای زمین به خانوادهها به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی در راستای تشویق به فرزندآوری اشاره کرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس گفت: از مجموع ۳۹ هزار و ۸۷۲ نفر متقاضی در این طرح که مراحل تأیید نهایی را گذراندهاند، ۱۳ هزار و ۹۷۹ قطعه زمین تأمین شده و ۶ هزار و ۴۱۰ قطعه نیز به متقاضیان واگذار گردیده است. این اقدام گامی مهم در جهت رفع دغدغههای مسکن برای خانوادههای جوان و تشویق آنها به فرزندآوری است.
ذوالقدری در حوزه حمایت از مادران و فرزندان، به اقدامات حمایتی نهادها و دستگاههای مختلف اشاره کرد و افزود: حمایت از زوجهای نابارور یکی از اولویتهای اصلی بوده است؛ به طوری که ۱۰ هزار و ۶۸۰ زوج از سوی تأمین اجتماعی و ۲۹ هزار و ۴۴۹ زوج نیز از طریق بیمه سلامت تحت پوشش حمایتی قرار گرفتهاند. همچنین، برگزاری دورههای آموزشی، اهدای جوایز و اجرای برنامههایی با هدف پیشگیری از سقط جنین در دستور کار قرار داشته است.
راه اندازی ۳۰ مرکز نفس در فارس
وی در ادامه به راهاندازی مراکز تخصصی درمانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: کلینیک تخصصی جوانی جمعیت و باروری در درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان شوشتری راهاندازی شده است. همچنین، بزرگترین و مجهزترین مرکز پزشکی باروری در جنوب کشور، در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیوند اعضای ابوعلی سینا افتتاح شده است. علاوه بر این، با همکاری شهرداری، غرفههای سلامت در متروها و محلهها برپا شده تا خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی در زمینه سلامت خانواده ارائه گردد.
ذوالقدری در بخش دیگری از سخنان خود به تلاشها برای پیشگیری از سقط جنین اشاره کرد و از راهاندازی ۳۰ مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) با همکاری کارشناسان سلامت و نمایندگان بسیج جامعه پزشکی در تمامی شبکههای بهداشت و درمان خبر داد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس همچنین به جنبههای آموزشی طرح جوانی جمعیت اشاره و تصریح کرد: برگزاری نشستهای تخصصی با گروههای مردمی، مراکز مختلف و دستگاهها، دورههای تربیت مدرس، توانمندسازی، و کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن با موضوع فرزندآوری و فرزندپروری، از جمله اقدامات متنوع و گستردهای است که در سال گذشته در استان فارس به اجرا درآمده و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.
روند کاهشی ولادت و افزایش وفات در فارس
سید عباس هاشمی، مدیرکل ثبت احوال استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه آماری از وضعیت ولادت و وفات در این استان، از روند کاهشی تولدها و افزایش قابل توجه مرگومیرها در چهار ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. این آمار که تصویر روشنی از تحولات جمعیتی در استان ترسیم میکند، نکات قابل تأملی را به همراه دارد.
وی گفت: در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۶,۶۵۶ نوزاد در استان فارس متولد شدهاند. این در حالی است که آمار تولدها در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با ثبت ۱۵,۵۲۹ ولادت، با کاهش ۱,۱۳۷ مورد همراه بوده است. این روند کاهشی در نرخ ولادت، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی استان محسوب میشود و نیازمند بررسی دقیق علل و اتخاذ تدابیر حمایتی از خانوادهها و تشویق به فرزندآوری است.
ثبات نسبی در این پدیده جمعیتی فارس
هاشمی در خصوص آمار وفات در سطح استان فارس افزود: آمار وفات در این استان سیر صعودی را طی کرده است. در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳، تعداد ۶,۳۵۹ نفر در استان فوت کردهاند، اما این رقم در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۸,۹۳۹ نفر رسیده است که نشاندهنده افزایش ۲,۵۸۰ موردی (حدود ۴۰ درصد) در آمار مرگومیر است. این افزایش، ضرورت توجه ویژه به حوزه سلامت، بهداشت عمومی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مرگومیر را بیش از پیش آشکار میسازد.
مدیرکل ثبت احوال استان فارس در ادامه سخنان خود آماری از دوقلوها و سهقلوها نیز ارائه داد و گفت: در حوزه تولد چندقلوزایی، آمارها تفاوت چندانی را نشان نمیدهند. تعداد تولد دوقلوها در سال ۱۴۰۳، ۳۷۹ مورد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۵ مورد کاهش یافته است. همچنین، تعداد تولد سهقلوها از ۱۲ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. هرچند این آمارها در مقایسه با کل ولادتها ناچیز به نظر میرسند، اما نشاندهنده ثبات نسبی در این پدیده جمعیتی هستند.
مدیرکل ثبت احوال فارس با تأکید بر اهمیت این آمارها، ابراز امیدواری کرد که با تحلیل این روندها، بتوان برنامهریزیهای مؤثرتری برای آینده استان در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرد.
نظر شما