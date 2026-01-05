ستاد مدیریت بحران ثبت احوال استان فارس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از سرمایه‌های انسانی و اطلاعات هویتی شهروندان، کمیته مدیریت بحران ثبت احوال استان فارس با هدف رعایت و ارتقا ضریب امنیتی و افزایش آمادگی در برابر شرایط بحرانی، اقدامات گسترده‌ای را در سطح اداره کل و ادارات تابعه به اجرا درآورده است.

در این چارچوب، با تأکید بر تعامل و هماهنگی که با دستگاه‌های قضائی، انتظامی و امنیتی صورت گرفته، تمهیدات لازم برای ارتقای سطح ایمنی فیزیکی و الکترونیکی مراکز ثبت احوال استان فراهم شده است. همچنین با توجه به اهمیت زیرساخت‌های دیجیتال، موضوع پیکربندی فناوری اطلاعات و ایمنی سازی از لحاظ سایبری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

این کمیته با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و پدافندی، زمینه پیشگیری از بروز هرگونه حوادث احتمالی را فراهم کرده و تلاش نموده است تا با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، خطرات و حوادث احتمالی به حداقل برسد.

در همین راستا، حفاظت و حراست از اداره کل و سایر ادارات شهرستان‌های تابعه در سراسر استان پهناور فارس به صورت مستمر مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی لازم میان واحدهای ذیربط برای حفظ امنیت، تداوم خدمات رسانی و آرامش مراجعان برقرار شده است.

اداره کل ثبت احوال استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و همکاری بین بخشی، بر استمرار این اقدامات تأکید داشته و ارتقای سطح امنیت و آمادگی را از ارکان اصلی خدمت رسانی پایدار به شهروندان می‌داند.