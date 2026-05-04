۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

پرداخت ۷۴ میلیارد ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۷۴ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در لرستان، اظهار داشت: تاکنون ۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در این بخش، افزود: از مجموع ۱۳۸ پرونده ودیعه مسکن که در استان تشکیل شده، ۱۲۳ مورد تعیین تکلیف و مابقی پرونده‌ها نیز در دست بررسی و اقدام است.

معاون عمرانی استانداری لرستان در تشریح توزیع شهرستانی این پرداخت‌ها، گفت: بروجرد با ۴۰ پرونده، بیشترین تعداد دریافت‌کنندگان ودیعه مسکن را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خرم‌آباد با ۲۷ مورد و دورود با ۲۵ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مجیدی، افزود: در شهرستان الشتر نیز ۲۲ پرونده ودیعه مسکن پرداخت شده و شهرستان‌های پلدختر و نورآباد نیز به ترتیب با هشت و چهار پرونده سایر دریافت‌کنندگان این تسهیلات بوده‌اند.

کد مطلب 6819817

