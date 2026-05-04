به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت ودیعه مسکن به آسیبدیدگان جنگ رمضان در لرستان، اظهار داشت: تاکنون ۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به تعداد پروندههای تشکیلشده در این بخش، افزود: از مجموع ۱۳۸ پرونده ودیعه مسکن که در استان تشکیل شده، ۱۲۳ مورد تعیین تکلیف و مابقی پروندهها نیز در دست بررسی و اقدام است.
معاون عمرانی استانداری لرستان در تشریح توزیع شهرستانی این پرداختها، گفت: بروجرد با ۴۰ پرونده، بیشترین تعداد دریافتکنندگان ودیعه مسکن را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خرمآباد با ۲۷ مورد و دورود با ۲۵ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
مجیدی، افزود: در شهرستان الشتر نیز ۲۲ پرونده ودیعه مسکن پرداخت شده و شهرستانهای پلدختر و نورآباد نیز به ترتیب با هشت و چهار پرونده سایر دریافتکنندگان این تسهیلات بودهاند.
