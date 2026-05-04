به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در سخنانی، اظهار داشت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شهرستان بروجرد سرمایهگذاری خواهد شد.
وی اظهار کرد: در این راستا ۱۶۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه تملک و مابقی این اعتبار نیز در بخش پیادهروسازی، مناسبسازی و آسفالت معابر شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شهرستان انجام خواهد شد.
فرماندار بروجرد، بیان کرد: همچنین اقدام لازم برای تولید سه و نیم مگاوات انرژی خورشیدی در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بروجرد صورت خواهد گرفت.
ولدی، اضافه کرد: این میزان اعتبار اختصاصیافته به شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بروجرد معادل ۱۵ درصد اعتبار شهرکهای صنعتی لرستان است.
وی ادامه داد: همچنین در سال جاری ۱۰ هکتار زمین به ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بروجرد اضافه خواهد شد.
بنابراین گزارش، دو شهرک صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد وجود دارد.
