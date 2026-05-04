کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی امروز دوشنبه، به صورت صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط با غبار رقیق همراه است.

وی ادامه داد: از بعدازظهر امروز و طی روز سه‌شنبه با گذر امواج ضعیف متناوب، در سطح منطقه افزایش ناپایداری ودر برخی مناطق استان به ویژه برای نیمه شمالی و شمال غربی استان رگبار باران و رعدوبرق را انتظار داریم.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از فردا سه شنبه تا پایان هفته شاهد وزش باد شدید خواهیم بود که اوج این شرایط در سطح استان تا چهارشنبه خواهد بود.

طهماسبی اضافه کرد: در ساعات بعدازظهر توفان و گرد وخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا و اختلال در تردد جاده ای پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: افزایش دما در مناطق شرقی استان محسوس خواهد بود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

طهماسبی افزود: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۳۱ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.