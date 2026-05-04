مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، امروز دوشنبه در سطح استان گلستان جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم بود.

وی افزود: به‌تدریج از روز آینده تا پایان هفته، با افزایش ابر در آسمان استان، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، مهیا می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: روند ناپایداری‌ها در اواخر هفته تقویت خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود برای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، شدت و گستره بارش‌ها نسبت به سایر روزها افزایش یابد.

اصحابی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت این سامانه، بارش‌ها عمدتاً به‌صورت پراکنده خواهد بود، اما در برخی نقاط می‌تواند با شدت بیشتری همراه شود.