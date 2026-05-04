به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی حفاظت محیط زیست استان تهران، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل تولیدمثل پرندگان در سراسر استان، از طبیعتگردان و کوهنوردان خواست که از لانهها فاصله بگیرند.
به گفته آقای کرمی، گونههای مختلف پرندگان از جمله پرندگان شکاری و گنجشکسانان اکنون در حال تخمگذاری و جوجهآوری هستند و این دوره نیازمند توجه ویژه دوستداران طبیعت است.
او تأکید کرد: هرگونه تماس یا نزدیک شدن بیمورد انسان به آشیانهها میتواند والدین را مجبور به ترک لانه کند. در چنین شرایطی، جوجهها یا تخمها دیگر پذیرفته نمیشوند و در نهایت تلف میشوند.
به گفته او، این موضوع چرخه طبیعی حیات را مختل کرده و ضربه جبرانناپذیری به تنوع زیستی وارد میکند.
رئیس اداره حیات وحش استان تهران همچنین از مردم خواست در گشتوگذارهای خود در طبیعت از برداشتن جوجهها یا تخمها خودداری کنند و تأکید کرد: حفاظت از حیات وحش وظیفهای همگانی است.
کرمی یادآور شد: یگانهای حفاظت محیط زیست استان، گشتزنی خود را در مناطق حساس افزایش دادهاند تا از هرگونه آسیب احتمالی به پرندگان در این فصل جلوگیری شود.
گفتنی است این هشدار در حالی صادر میشود که سالانه موارد متعددی از آسیب به جوجهها و لانه پرندگان به دلیل بیتوجهی یا ناآگاهی برخی افراد گزارش میشود.
