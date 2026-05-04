۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

ارتقای انضباط و هوشمندسازی یگان‌های حفاظت زندان، شرط تحقق امنیت پایدار

یزد - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد گفت: ارتقای انضباط و هوشمندسازی یگان‌های حفاظت زندان، شرط تحقق امنیت پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی دهشیری با تأکید بر نقش خطیر یگان‌های حفاظت در تأمین امنیت زندان‌ها، مجموعه‌ای از توصیه‌های راهبردی را برای فرماندهان این یگان‌ها تشریح کرد.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی ساختارهای مدیریتی و تقویت نظارت میدانی، این توصیه‌ها را گامی اساسی در جهت ارتقای انضباط، افزایش کارآمدی و تضمین امنیت پایدار در محیط‌های بسته دانست.

دهشیری با بیان اینکه «الگو بودن فرمانده در رفتار، انضباط و رعایت دقیق مقررات، شاکله اصلی نظم سازمانی را شکل می‌دهد»، بر لزوم هماهنگی کامل میان شیفت‌ها، ثبت دقیق و روزآمد همه وقایع امنیتی و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای نیروها تأکید کرد.

وی حفظ محرمانگی اطلاعات و پایبندی سخت‌گیرانه به اصول حرفه‌ای را از ارکان اصلی مدیریت مطلوب عنوان نمود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد در ادامه با تأکید بر اهمیت کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین نظارتی و اجرای مستمر تمرینات مقابله با بحران، افزود: رصد دقیق رفتار زندانیان، استفاده هوشمندانه از فناوری و رعایت قانون همراه با حفظ کرامت انسانی، سه مؤلفه‌ای هستند که امنیت را از سطح عملیاتی به سطح پایدار ارتقا می‌دهند.

وی همچنین تعامل سازنده فرمانده با نیروها، ایجاد سازوکارهای ارتباطی مستقیم و توجه به سلامت روانی و حرفه‌ای کارکنان را از الزامات مدیریت موفق در یگان‌های حفاظت دانست و تصریح کرد: مشارکت نیروها در تصمیم‌سازی‌ها و توجه به فشارهای روانی ناشی از محیط خدمت، ضامن پایداری و آرامش سازمانی است.

