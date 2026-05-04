تعیین تکلیف اراضی چاف و چمخاله در کمیسیون رفع تداخلات گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان گیلان بعد از ظهر دوشنبه با محوریت اراضی چاف و چمخاله در سالن همایش‌های اداره‌کل ثبت اسناد و املاک گیلان برگزار شد.

در این جلسه، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، یوسف گلشن فرماندار لنگرود و کرمی دادستان این شهرستان، مدیران کل ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، دارایی، منابع طبیعی، محیط زیست، مدیر امور اراضی و معاون راه‌ و شهرسازی استان به همراه نمایندگان این دستگاه‌ها حضور داشتند.

در این نشست مقرر گردید تمامی قطعات بر اساس نتیجه تفسیر عکس‌های هوایی دهه چهل و شصت مورد رسیدگی قرار گیرد تا اراضی ملی و غیرملی این مناطق به طور دقیق مشخص شود.

گفتنی است، رفع تداخلات اراضی چاف و چمخاله یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان لنگرود محسوب می‌شود که از گذشته جلسات متعددی در رابطه با تعیین تکلیف آن برگزار شده است.

جلسات کمیسیون رفع تداخلات به منظور تعیین وجود یا عدم تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی برگزار می‌شود. این صلاحیت شامل اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت و همچنین صدور اسناد اراضی کشاورزی است.