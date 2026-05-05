به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، در دویست‌وهفدهمین جلسه شورای تحول و تعالی این سازمان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به شرایط حساس کشور، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها در مسیر جبهه حق با توفیق همراه باشد.

وی با اشاره به سفرهای اخیر به استان‌های مازندران و خراسان رضوی، این سفرها را در راستای اجرای مصوبات ریاست قوه قضاییه دانست و از تلاش همکاران در این استان‌ها قدردانی کرد. بابایی افزود: دیدارهای مردمی در این سفرها بسیار مؤثر بوده و صدور اسناد برای اماکن و مناطق حاشیه‌ای، موجبات رضایت و خوشحالی مردم را فراهم کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تلاش همکاران ثبتی را قابل تقدیر دانست و بر نقش راهبری مدیران تأکید کرد و گفت: مدیران امروز باید نقش مربی و همراه را برای همکاران خود ایفا کنند و با رویکرد برنامه‌محوری، روند پیشرفت برنامه‌ها را به‌طور مستمر رصد کنند.

وی همچنین به حضور کارکنان در ساعات خارج از وقت اداری برای حل مشکلات ثبتی اشاره کرد و این اقدامات را نشانه حضور مؤثر و مدیریت کارآمد در سازمان دانست.

بابایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های جدید در سازمان، تصریح کرد: هر سامانه جدید باید با پیوست آموزشی کامل همراه باشد و پیش از اجرای سراسری، آموزش‌های لازم ارائه و نواقص احتمالی برطرف شود.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: سامانه‌های جدید باید ابتدا دوره آزمایشی را با پایش و ارزیابی دقیق طی کنند و پس از اطمینان از صحت عملکرد، به‌صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرا شوند، چرا که حتی کوچک‌ترین خطا ممکن است موجب تضییع حقوق مردم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر لزوم بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان استانی در اجرای طرح‌ها و سامانه‌ها تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌ها نباید صرفاً به‌صورت متمرکز و یک‌جانبه در ستاد انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از پیمانکاران دارای صلاحیت و سابقه قوی در اجرای پروژه‌ها، توجه به صرفه‌جویی در برنامه‌ریزی‌ها و نظارت دقیق بر انبارها و تجهیزات تأکید کرد. بابایی اولویت دادن کمیت بر کیفیت را خطایی استراتژیک دانست و افزود: لازم است برنامه‌های سازمانی با دقت پیش برود تا از بروز خطا جلوگیری شود.

بابایی در پایان، تعامل حداکثری مدیران ثبت با سایر دستگاه‌ها در استان‌ها را ضروری دانست و خدمت‌رسانی به مردم را از مصادیق باقیات صالحات عنوان کرد که موجب برکات و اجر معنوی خواهد شد.