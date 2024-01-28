۱۰۰ درصد اراضی استان یزد رفع تداخل شد

محمدعلی حاتمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سال ۱۳۹۵ در استان یزد با انعقاد دو قرارداد آغاز شد، اظهار کرد: به موجب تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام و پس از رفع موارد اختلافی سند مالکیت اصلاح شد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ و با کاداستر قسمت زیادی از پلاک‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در بانک اداره کل ثبت اسناد و املاک تثبیت و در پی آن اجرای طرح سرعت گرفت، به‌طوری که بیش از ۸۰ درصد از این پلاک‌ها از سال ۱۴۰۱ به بعد و با همکاری اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان یزد تعیین تکلیف شد.

حاتمی‌زاده عنوان کرد: با توجه به اینکه حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مشمول طرح رفع تداخلات است، تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۷۸ هزار هکتار از این اراضی در کمیسیون رفع تداخلات استان مطرح و تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ برای پروژه رفع تداخلات استان یزد، سال پایان این طرح هدف گذاری شده است، عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی در پلاک‌های حریم شهرها که تحت مدیریت اداره کل راه و شهرسازی است با وجود قوانین و مقررات حوزه راه و شهرسازی، ارزش بالای زمین، وجود پرونده‌های متعدد در دادگاه و … کار اتمام این طرح در دی ماه به پایان رسید.