تکریم کارگران و توسعه تعاملات فرهنگی، اولویت کلیدی مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، داود نجفی، عصر دوشنبه در جلسه علنی شورا با گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر، بر نقش کلیدی این قشر در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و خدماتی تأکید کرد.

نجفی با قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای کارگری شهرداری اظهار داشت: توسعه و آبادانی شهر حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی کارگرانی است که با تعهد و اخلاص در خط مقدم خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند. قدردانی از این بازوان پرتوان در مجموعه شهرداری و سراسر کشور، ضرورتی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه، همکاری شهرداری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یک اقدام راهبردی توصیف کرد و گفت:این هم‌افزایی، بستری ارزشمند برای شکوفایی استعدادهای نسل آینده و ارتقای غنای فرهنگی شهر فراهم می‌آورد که ثمره آن درخشش نوجوانان در عرصه‌های مختلف علمی و هنری خواهد بود.

نجفی در پایان با تأکید بر لزوم استمرار روحیه جهادی در بدنه مدیریت شهری، ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر اخلاص خادمان صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسیر اعتلای میهن و تحقق رفاه پایدار برای عموم شهروندان با شتاب بیشتری کمافی السابق عملیاتی شود.