به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از ایجاد مصالحه در یک پرونده قصاص در شهرستان حاجی آباد با اجرای پویش به عشق امام‌رضا (ع) و به حرمت رهبر شهیدم می‌بخشم خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: این محکوم به جرم قتل عمد بیش از ۱۰ سال در حال تحمل حبس بود و در انتظار اجرای حکم قصاص به سر می‌برد.

قهرمانی تصریح کرد: این زندانی در نهایت با میانجیگری مسئولان قضایی و تلاش‌های اعضای شورای حل اختلاف و پس از توافق اولیای دم با دریافت مبلغ شش میلیارد تومان و تأمین مبلغ مورد نظر توسط خیرین، از مجازات قصاص رهایی یافت.

وی با قدردانی از اقدام ارزشمند اولیای دم و همچنین تلاش و پیگیری‌های رئیس توسعه حل اختلاف استان هرمزگان، مسئولان قضایی شهرستان حاجی آباد و کمک خیرین خیر اندیش، خاطرنشان کرد: افرادی که عفو و بخشش می‌کنند و برای ایجاد صلح و سازش قدم برمی‌دارند، بدون شک نزد خداوند متعال مأجور خواهند بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه عفو و گذشت از برجسته‌ترین ارزش‌های دینی و نشانه‌ی تقوای الهی است، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش و روحیه اخوت و برادری در بین مردم، موجب ارتقای امنیت روانی و توسعه اخلاق و معنویت در سطح جامعه خواهد شد.