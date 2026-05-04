۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

رهایی یک محکوم به قصاص در شهرستان حاجی‌آباد

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص با اجرای پویش «به عشق امام‌رضا (ع) و به حرمت رهبر شهیدم می‌بخشم» در شهرستان حاجی آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی  از ایجاد مصالحه در یک پرونده قصاص در شهرستان حاجی آباد با اجرای پویش به عشق امام‌رضا (ع) و به حرمت رهبر شهیدم می‌بخشم خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: این محکوم به جرم قتل عمد بیش از ۱۰ سال در حال تحمل حبس بود و در انتظار اجرای حکم قصاص به سر می‌برد.

قهرمانی تصریح کرد: این زندانی در نهایت با میانجیگری مسئولان قضایی و تلاش‌های اعضای شورای حل اختلاف و پس از توافق اولیای دم با دریافت مبلغ شش میلیارد تومان و تأمین مبلغ مورد نظر توسط خیرین، از مجازات قصاص رهایی یافت.

وی با قدردانی از اقدام ارزشمند اولیای دم و همچنین تلاش و پیگیری‌های رئیس توسعه حل اختلاف استان هرمزگان، مسئولان قضایی شهرستان حاجی آباد و کمک خیرین خیر اندیش، خاطرنشان کرد: افرادی که عفو و بخشش می‌کنند و برای ایجاد صلح و سازش قدم برمی‌دارند، بدون شک نزد خداوند متعال مأجور خواهند بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه عفو و گذشت از برجسته‌ترین ارزش‌های دینی و نشانه‌ی تقوای الهی است، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش و روحیه اخوت و برادری در بین مردم، موجب ارتقای امنیت روانی و توسعه اخلاق و معنویت در سطح جامعه خواهد شد.

کد مطلب 6820062

