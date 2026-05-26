رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ستاد صبر معاونت حل اختلاف استان همدان اعلام کرد: با تلاش شبانهروزی اعضای هیئت صلح مستقر در زندان مرکزی همدان و در راستای ترویج سنت حسنه گذشت، یک زندانی محکوم به قصاص پس از دو سال انتظار برای اجرای حکم، با رضایت اولیای دم به زندگی بازگشت.
این اقدام خداپسندانه در قالب پویشهای ملی ترویج فرهنگ صلح و سازش و با بهرهگیری از آموزههای دینی و قرآنی به ثمر رسید.
در این پرونده، اعضای هیئت صلح زندان مرکزی همدان متشکل از علویمهر، کشوری، ترکاشوند، مهرابی و ترکمان با برگزاری سلسله جلسات تخصصی و میانجیگری میان طرفین پرونده موفق شدند در آستانه اجرای حکم، رضایت بی قید و شرط خانواده اولیای دم را جلب کنند.
ستاد صبر استان همدان که هماکنون بهعنوان یکی از مجموعههای پیشرو در حوزه عدالت ترمیمی و صلح و سازش در سطح کشور شناخته میشود، با استفاده از ظرفیت معتمدان و ریشسفیدان، گامهای مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و حلوفصل پروندههای پیچیده قضایی برداشته است.
این گذشت بزرگوارانه بار دیگر نشان داد که تکیه بر ظرفیتهای مردمی و میانجیگری، راهکاری بنیادین برای گسترش آرامش اجتماعی و احیای روحیه ایثار در جامعه است.
