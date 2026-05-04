به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مردمی با هدف تسریع در رسیدگی، تحقق عدالت و پاسخگویی بیواسطه به مطالبات حقوقی و قضایی شهروندان بهصورت مستمر در دادگستری استان کردستان برگزار میشود.
حجتالاسلام سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان به همراه دادستان مرکز استان، بعدازظهر دوشنبه به صورت مستقیم و بدون واسطه به درخواستهای حقوقی و قضایی ۱۵۸ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.
برگزاری منظم ملاقاتهای مردمی در دادگستری کردستان
براساس برنامهریزی انجام شده از سوی حوزه ریاست دادگستری کل استان، نشستهای ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری هر هفته روزهای دوشنبه برگزار میشود و متقاضیانی که از پیش ثبتنام کردهاند، در این دیدارها مسائل و درخواستهای حقوقی و قضایی خود را مطرح میکنند.
در جریان این ملاقاتها، موضوعات مطروحه بهصورت دقیق بررسی و بر ضرورت رسیدگی عادلانه، تسریع در روند دادرسی و پیگیری مؤثر مطالبات قانونی مردم تأکید شد و دستورات لازم به مراجع ذیربط صادر گردید.
گفتنی است؛ روند پاسخگویی مستقیم به مراجعان در دستگاه قضایی استان کردستان بهصورت مستمر ادامه دارد و دادستان مرکز استان و معاونان رئیس کل دادگستری نیز بهصورت روزانه با مراجعان دیدار کرده و دستورات لازم را در خصوص پروندههای آنان صادر میکنند.
ملاقات عمومی رئیس کل دادگستری کردستان از ساعت ۹ صبح آغاز و تا پایان وقت اداری استمرار داشت.
