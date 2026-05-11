۱۵ هزار ملاقات مردمی در دادگستری کرمانشاه ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر تسهیل ارتباط میان مسئولان و مردم، جلسه ملاقات چهرهبهچهره رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد تا روند رسیدگی به مشکلات قضایی شهروندان شتاب بیشتری بگیرد.
در این نشست که به روال دوشنبههای هر هفته برپا میشود، شهرام کرمی ساعاتی طولانی را به شنیدن مستقیم مطالبات مراجعان اختصاص داد و درخواستهای ۸۸ نفر از هماستانیها را که از نقاط مختلف برای پیگیری پروندههای خود آمده بودند، مورد واکاوی قرار داد.
عمده موضوعات مطرح شده در این دیدارها شامل اعتراض به احکام صادره در محاکم، پیگیری وضعیت زندانیان و مسائل مرتبط با دعاوی خانوادگی بود که مقام ارشد قضایی استان پس از بررسی مستندات، دستورات مقتضی را برای رسیدگی قانونی و خارج از نوبت به این پروندهها صادر کرد.
کرمی در حاشیه این برنامه، ارتباط مستقیم با مردم را ابزاری حیاتی برای تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا دانست و تأکید کرد که شنیدن دغدغههای شهروندان از نزدیک، منجر به پاسخگویی دقیقتر و درک بهتر چالشهای موجود در مسیر اجرای عدالت میشود.
بر اساس آمارهای ارائه شده، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۵ هزار مورد ملاقات مردمی توسط مقامات قضایی در سطوح مختلف استان انجام شده است که این حجم از پاسخگویی، نشاندهنده اهتمام جدی عدلیه کرمانشاه برای گرهگشایی از مشکلات حقوقی مردم است.
