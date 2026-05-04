۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

سپاه: هیچ‌گونه شناور تجاری و نفتکش از تنگه هرمز عبور نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: هیچ‌گونه شناور تجاری و نفتکش در ساعات گذشته از تنگه هرمز عبور نکرده و ادعاهای مقامات آمریکایی بی اساس و کذب محض است و سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه و شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.

گفتنی است، سردار حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران نیز در واکنش به بیانیه‌های بی‌پایه مقامات و نهادهای آمریکایی در موضوعات دریایی و خلیج فارس و اطلاعیه‌های موسسه تجارت دریایی انگلستان، گفت: هیچ تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده است. هرگونه تحرک دریایی شناورهای غیرنظامی و تجاری که منطبق با پروتکل‌های ترانزیتی صادره از سوی نیروی دریای سپاه باشد و از مسیر مشخص شده با هماهنگی صورت گیرد، دارای امنیت و سلامت خواهند بود.

زهرا علیدادی

