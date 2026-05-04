وقوع حادثه دریایی نزدیک امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز دوشنبه با صدور بیانیهای ادعا کرد که حادثه دریایی در غرب بندر صقر امارات رخ داده است.
بر اساس ادعای این وبگاه، این سازمان گزارشی از یک حادثه در ۱۴ مایل دریایی غرب مینا صقر واقع در امارات دریافت کرده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از طرف ثالثی اطلاعاتی مبنی بر وقوع آتش سوزی یک کشتی دریافت کرده و از کشتی های مجاور خواسته است که فاصله ایمن را حفظ کنند.
علت آتش سوزی در حال حاضر مشخص نشده و هیچ تأثیر زیست محیطی هم مخابره نشده است.
