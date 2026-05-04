۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

وقوع حادثه دریایی نزدیک امارات

سازمان تجارت دریایی انگلیس مدعی وقوع حادثه‌ای در آب‌های غرب بندر صقر در امارات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که حادثه دریایی در غرب بندر صقر امارات رخ داده است.

بر اساس ادعای این وبگاه، این سازمان گزارشی از یک حادثه‌ در ۱۴ مایل دریایی غرب مینا صقر واقع در امارات دریافت کرده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از طرف ثالثی اطلاعاتی مبنی بر وقوع آتش‌ سوزی یک کشتی دریافت کرده و از کشتی‌ های مجاور خواسته است که فاصله ایمن را حفظ کنند.

علت آتش‌ سوزی در حال حاضر مشخص نشده و هیچ تأثیر زیست‌ محیطی هم مخابره نشده است.

    IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آنچه از تنگه هرمز نباید عبور کند، عبور نخواهد کرد. این کشتی ها نیستند که ایران نمی خواهد از تنگه عبور کنند بلکه نفت است. حتی اگر تنگه را به کنترل آن درآورید با نابودی تأسیسات نفتی امارات نفتی برای انتقال در دسترس نخواهد بود.

