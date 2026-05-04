صیانت از حقوق کارگران یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، خدا کرم عباسی عصر دوشنبه در چهارصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، بر لزوم تحول در رویکردهای مدیریت شهری و ارتقای جایگاه این نهاد مردمی تأکید کرد.

عباسی در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع کارگران در پیشرفت کشور، اظهار داشت: امروز بر اساس سخنان و راهبردهای مقام معظم رهبری، بار اصلی سازندگی و توسعه بر دوش کارگران عزیز است. ما در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری، خود را موظف می‌دانیم که نسبت به استیفای حقوق این قشر زحمت‌کش، حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم و با تمام توان برای بهبود شرایط معیشتی و کاری آن‌ها گام برداریم.

وی، بر ضرورت نگاه راهبردی به نسل جدید تأکید کرد و افزود: آینده‌سازان اصلی این مرز و بوم، نوجوانان ما هستند. لازم است مجموعه مدیریت شهری در معیت و همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌های جامع و هوشمندانه‌ای برای انتقال تجربیات به نسل جدید تدوین کند. ما باید بیش از پیش فضا را برای درخشش و مشارکت این نسل پویا مهیا کنیم، چرا که سرمایه اصلی کشور برای عبور از چالش‌ها در دستان آن‌هاست.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه در مسیر تعالی کشور، تنها با هم‌افزایی میان شورا، شهرداری و آحاد جامعه، به‌ویژه نخبگان جوان و کارگران شریف، میسر خواهد بود.