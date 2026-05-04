مجمع بسیج آذربایجان شرقی بر ضرورت جهاد تبیین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع بسیج آذربایجان شرقی، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در بیانیه‌ای درباره مسائل روز، با الهام از فرمایشات امامین انقلاب و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت جهاد تبیین و روشنگری، این مسئولیت را وظیفه‌ای مهم برای نخبگان کشور دانست.

در این بیانیه ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح مقتدر و توانمند در دفاع همه‌جانبه از کیان مقدس ایران اسلامی، بر اهمیت روشنگری صادقانه به عنوان حرکتی فرهنگی، اجتماعی و فکری برای مقابله با شبهه‌افکنی‌ها، تحریف‌ها و ارتقای سطح بصیرت و آگاهی جامعه تأکید شده است.

مجمع بسیج آذربایجان شرقی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس دوم و سوم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمامی ابعاد به پیروزی رسیده است، تصریح کرد: تحریف واقعیت‌ها و شبهه‌افکنی دشمنان خارجی و منافقین داخلی نباید موجب یأس و ناامیدی جریان‌های انقلابی شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اگرچه این جنگ با تلخی‌هایی همراه بوده، اما دستاوردها و رویش‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف به دنبال داشته که ایران را به مقتدرترین کشور خاورمیانه و حتی کشوری اثرگذار در سطح جهانی تبدیل کرده است.

این مجمع همچنین با اشاره به ضرورت توجه ویژه به فراوانی کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و نظارت شدید و مستمر بر بازار از سوی دولت، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج برای رفع موانع موجود شد.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که مجمع بسیج آذربایجان شرقی با تشکیل گروه‌های تخصصی در نقاط مختلف استان، آمادگی دارد ضمن بررسی عالمانه مسائل، راهکارهای عملی را در اختیار مدیران اجرایی قرار دهد.

در پایان، این مجمع بار دیگر از حضور آگاهانه مردم در میادین شهرها تقدیر و تشکر کرده و آن را از مهم‌ترین عوامل ناکامی نظام سلطه در برابر کشور عزیزمان دانسته است.

«وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ»