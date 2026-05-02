به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، از برگزاری هفته تربیت و عقیدتی با محوریت اندیشه های شهید مطهری در این استان خبر داد.

معبودی با اشاره به نامگذاری سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان هفته تربیت و عقیدتی در سپاه و بسیج، اظهار کرد: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، شهید مطهری را به عنوان متفکری برجسته، فیلسوفی ژرف اندیش و فقیهی عالی مقام معرفی کرده اند؛ شخصیتی که هر یک از این اوصاف، ابعاد علمی و اثرگذاری ایشان را به خوبی نمایان میسازد.

وی افزود: این نامگذاری هرگز تصادفی نبوده، بلکه نشان دهنده نگاه عمیق معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری به دو رکن اساسی «عقیده» و «سیاست» است، در سپاه، عقیده به معنای ایمان و معنویت و سیاست به معنای تدبیر و بصیرت تعریف میشود، جامعه ای که تنها بر سیاست تکیه کند به استبداد می‌گراید و جامعه ای که بدون بصیرت سیاسی تنها به عقیده بسنده کند، در انزوا فرو خواهد رفت، هفته عقیدتی سیاسی فرصتی برای تبیین این تلفیق الهی برای نسل جوان، به ویژه پاسداران و بسیجیان است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه شهید مطهری در برابر کج رَوی ها و انحرافات فکری ایستادگی کرد، گفت: به تعبیر امام راحل، مطهری در طهارت روح، قدرت ایمان و بیان کم نظیر بود؛ ویژگی هایی که موجب شد فکر، قلم و آثارش ماندگار و جاودانه شود، رهبر معظم انقلاب نیز ایشان را از بزرگترین معماران بنای فکری و نظام انقلاب اسلامی دانسته اند که فهمی عمیق از اسلام ناب محمدی (ص) داشت.

معبودی هدف از نامگذاری این ایام را ایجاد فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه به ویژه سپاه و بسیج با اندیشه های ناب مطهری عنوان کرد و گفت: این آشنایی، گامی مؤثر در تحقق آرمان های انقلاب خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های هفته تربیت و عقیدتی در سطح استان تهران، از اجرای ۱۰ عنوان برنامه خبر داد و افزود: دیدار با ائمه جمعه، تجلیل از اساتید برتر در همایش «حکمت مطهر»، سخنرانی در تجمعات مردمی شهرستان ها، سرکشی از خانواده های شهدای جنگ رمضان و شهدای عقیدتی، تجلیل از فرهنگیان و کارگران بسیجی، گلباران مزار شهدا، برپایی موکب جهاد تبیین با محوریت اندیشه های شهید مطهری، حضور شبکه عقیدتی در نماز جمعه، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط مسئولان نمایندگی ولیفقیه در شهرستان ها، کارگاه های پرسش و پاسخ اعتقادی و محافل قرآنی از جمله این برنامه هاست.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران همچنین از تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای، تجلیل از خانواده شهدای جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی و صهیونیستی، نشست «حکمت مطهر» با حضور صاحب نظران، نشست های فرهنگی ـ سیاسی و بصیرت افزایی در حلقه های صالحین، برگزاری مسابقه کتابخوانی و تجلیل از اساتید، معلمان و دبیران نمونه استان به عنوان دیگر برنامه های این هفته یاد کرد.

وی در پایان با تأکید بر شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی با جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و تهاجم فرهنگی به دنبال تضعیف باورها و هویت اسلامی ملت ایران هستند، نقش آموزش های عقیدتی ـ سیاسی و تبیین معارف اسلامی بیش از پیش حیاتی است. این آموزش ها ضمن تعمیق ایمان و تقویت روحیه انقلابی، قدرت تحلیل، بصیرت و مقاومت در برابر شبهات و جنگ روانی دشمن را افزایش میدهد.