خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: در بحبوحه رقابتهای نفسگیر روایتها و ضرورت حضور میدانی رسانهها، «قرارگاه رسانهای شهید نائینی» در رشت با همافزایی مؤثر رسانهها، به کانونی برای انعکاس بیواسطه واقعیتهای جامعه و مطالبات مردمی تبدیل شده است.
این قرارگاه با الهام از نام و راه سردار شهید رسانه، مسیری نوین در ارتقای قدرت روایتگری و مقابله با جریان تحریف گشوده و خبرنگاران بسیجی با تولید انبوه محتوا، نقشی پیشرو در این عرصه ایفا میکنند.
این قرارگاه با هدف انسجام بخشی به فعالیت های خبری و ارتقای قدرت روایتگری، توانسته است الگویی موفق در همافزایی میان رسانهها ارائه دهد؛ الگویی که با تمرکز بر تولید روایتهای معتبر، مقابله با جریانهای تحریف و تقویت مرجعیت رسانهای، مسیر تازهای را پیش روی فعالان این عرصه گشوده است.
حضور میدانی؛ پل ارتباطی رسانه و جامعه
یکی از مهمترین رویکردهای این قرارگاه، فعالسازی رسانهها برای حضور میدانی و انعکاس بیواسطه اخبار از صحنههای حضور مردم است. این رویکرد به تقویت پیوند میان رسانه و جامعه و افزایش اعتماد عمومی منجر شده است.
بر اساس این سیاست، رسانههای حاضر در قرارگاه، علاوه بر تولید اخبار رسمی، با حضور در بطن رویدادها تلاش کردهاند روایت اول از تحولات اجتماعی و حضور مردمی را به شکلی دقیق، سریع و اقناعکننده به مخاطبان منتقل کنند.
نکته قابل تأمل آن است که این تلاشها در شرایطی صورت میگیرد که خبرنگاران، همزمان با انجام وظایف روزانه و تولید مستمر خبر، خود را به قرارگاه رسانده و در فرآیند تصمیمسازی و روایتپردازی جمعی مشارکت میکنند. این روند، از یکسو بیانگر تعهد حرفهای و از سوی دیگر، نشاندهنده اهمیت راهبردی این قرارگاه در نگاه فعالان رسانهای است.
روح اعتقادی و ارزشی؛ فراتر از شغل
فضای حاکم بر این قرارگاه، تنها به فعالیت حرفهای محدود نمیشود و رنگ و بوی اعتقادی و ارزشی نیز دارد. حاضران با اعلام بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بر تداوم مسیر روشنگری، جهاد تبیین و مقابله با جنگ روایتها تأکید کرده و انزجار خود را از جریانهای معاند و تحریفگر ابراز میدارند.
این همعهدی، فعالیت رسانهای را به سطحی فراتر از یک مأموریت شغلی ارتقا داده و آن را به مسئولیتی اجتماعی و انقلابی بدل کرده است.
خبرنگاران در جنگ روایتها، با سلاح قلم و دوربین، در تلاش هستند تا خباثت دشمن و دروغهایش را عیان کنند و بدینوسیله، سهم خود را در این رزمندگی ادا کنند.
اصحاب رسانه با اتکا به اتحاد، دانش و استقامت، مسیری را که سردار شهید نائینی در دیماه سال گذشته در جمع خبرنگاران گیلان تأکید کرد: امروز با عزمی راسختر و با درک عمیقتر از قدرت ترکیبی رسانه، استوارتر از پیش ادامه میدهند.
همکاری فراگیر؛ رویکردی تعاملی و بدون جناحگرایی
«سرهنگ سید غلامرضا امیری» معاون روابط عمومی سپاه قدس گیلان، با اشاره به ضرورت همکاری همه رسانههای استان در این مسیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی با رویکردی تعاملی و بدون نگاه جناحی، آماده همکاری با همه رسانههاست و تلاش میکند با روایتگری دقیق و مسئولانه، حماسه حضور مردم و فعالیتهای اجتماعی را بهصورت مستمر و میدانی بازتاب دهد.
وی نقش رسانهها را در تقویت امید اجتماعی و مقابله با تحریف، حیاتی برشمرد و افزود: رسانهها با نقش تعیینکننده خود میتوانند در این قرارگاه، مأموریت را با انسجام و دقت بیشتری دنبال کنند.
سرهنگ امیری با بیان اینکه با اشاره به برگزاری چهلم شهادت سردار رشید جبهه رسانه، شهید علیمحمد نائینی، بار دیگر عطر یاد او در فضای رسانهای گیلان پراکنده شد، اظهار کرد: این مناسبت، فرصتی مغتنم برای تجدید عهد رسانههای انقلابی با سردار شهید جبهه رسانه بود تا رسالت خطیر خود را در تداوم راه این شهید بزرگوار، یعنی جهاد روشنگری و روایت حقیقت، با عزمی راسختر دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه میتوان جریان اطلاعرسانی استان را از حالت واکنشی به سطح فعال و پیشبرنده ارتقا داد، خاطرنشان کرد: تولید محتوای تبیینی، رصد هوشمندانه فضای رسانهای، پاسخگویی به افکار عمومی، آموزش سواد رسانهای و تربیت نیروهای جوان روایتگر، از مهمترین برنامههای قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی است.
نگاهی به ابعاد شخصیتی شهید نائینی
«سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه مرکزی رشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تأثیرگذار سردار شهید علیمحمد نائینی از چهرههای برجسته جبهه جنگ نرم و پیشگامان روایتگری صادقانه، اظهار کرد: سردار شهید نائینی چراغ راه فعالان رسانهای امروز است که رسالتش در بازتاب حقیقت، همچنان الهامبخش است.
وی که یادآور شد سردار نائینی در دیماه سال گذشته مهمان استان گیلان بوده، افزود: سردار نائینی از چهرههای برجسته جبهه جنگ نرم و از پیشگامان روایتگری صادقانه بود که رسالتش در بازتاب حقیقت، امروز نیز چراغ راه فعالان رسانهای است.
پنج محور اصلی فعالیت قرارگاه
«سرهنگ مهدی پارسا» رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان، نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که در میدان، رزمندگان و نیروهای مسلح ما دشمن را زمینگیر کردند، رسانههای ما نیز با همت عالی و بلند میتوانند نقشه دشمن را نقش بر آب کنند. رسانهها در کنار رزمندگان میتوانند دشمن را شکست دهند.
وی با تشریح ساختار این قرارگاه افزود: این قرارگاه در پنج محور عمل میکند که شامل رصد ۲۴ ساعته فضای رسانههای داخلی و معاند، تولید محتوای تبیینی، وحدتبخش و امیدآفرین، تعامل اغنایی با رسانههای داخلی در مرز نقد سازنده و تقریب وحدت، آموزش سواد رسانهای برای آحاد جامعه، و همچنین عملیات هماهنگ در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی است.
سرهنگ پارسا تأکید کرد: در ذیل این قرارگاه از همه رسانهها و خبرنگاران، فارغ از خطوط فکری، انتظار داریم ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این برهه حساس جنگ ترکیبی، ضمن نقد منصفانه و دلسوزانه، از برجستهسازی مکرر و تخریبی نقاط ضعف که ناخواسته به عملیات روانی دشمن کمک میکند، پای کار باشند تا نقشه دشمن در این حوزه نقش بر آب شود.
روایت فعالان رسانهای از میراث شهید نائینی
«تارا مرادی» عکاس و تصویربردار خبرگزاری مهر گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سردار شهید، قلم و دوربین را سلاحی ساخت برای دفاع از مظلومان و افشای چهره فتنهگران، تا نشان دهد شهید را علاوه بر گلوله، صداقت و رسالت نیز به قله جاودانگی میرسانند.
«کوثر اشرافی» خبرنگار مهر و فعال رسانهای استان گیلان، نیز با اشاره به اهمیت جنگ ترکیبی اظهار کرد: پس از شهادت سردار سخنگوی سپاه، شهید علیمحمد نائینی، فرماندهی میدان در عرصه جهاد تبیین برعهده فرزندان ایشان در عرصه خبرنگاری و خبررسانی است. اهمیت این موضوع امروز فراتر از تقابل نظامی است؛ به حدی که دشمن در حال جبران شکست خود در فضای رسانهای است.
«امسلمه فرد» فعال رسانه ای و خبرنگار خبرگزاری فارس گیلان، نیز با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و ضرورت روایت حقیقت گفت: انعکاس و روایت حضور، احساس تکلیف است.» وی با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب که جهاد تبیین را رسالت شهید آوینیهای زمان دانستند، افزود: «امروز این تاریخسازی و حماسهآفرینی مردم باید توسط رسانهها ثبت شود.
اهالی رسانه؛ وارثان راه سردار شهید رسانه
اهالی رسانه امروز وارثان راه سخنگوی شهید سپاه بوده که حاملان امانت آگاهی و صداقت در زمانهای که دروغ، لباس روایت به تن کرده است.
هر خبرنگار، هر نویسنده و هر تصویرگر، اگر در مسیر روشن ساختن ذهنها و دلها گام بردارد، در حقیقت دنبالهرو راه همان سردار حقیقت است؛ راهی که به روشنایی ختم میشود. شهادت سردار نائینی، ضمن فقدانی سنگین برای خانواده ایشان، ضایعهای بزرگ برای جبهه رسانهای انقلاب اسلامی است. او که زندگی خود را وقف تبیین حقایق و دفاع از آرمانها کرده بود، امروز با نامش، الهامبخش نسلی از خبرنگاران شده است که خود را در صف رزمندگان جنگ روایتها میدانند.
آینده روشن با فرماندهی رسانهای متعهد
آنچه از این تحرک رسانهای برمیآید، شکلگیری جریانی منسجم، میدانی و اثرگذار است که با الهام از نام و راه شهید نائینی، در تلاش است روایتگر صادق و دقیق واقعیتها باشد. جریانی که با اتکا به نیروهای متعهد و متخصص، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانهای گیلان و تثبیت مرجعیت خبری در فضای پیچیده امروز ایفا کند و با روشنگری، نه فقط سرباز، بلکه فرمانده این جنگ نابرابر باشد.
