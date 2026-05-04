به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بیگی عصر دوشنبه در جلسه علنی شورا بر نقش بنیادین این دو قشر در توسعه و تعالی جامعه تأکید کرد

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی جامعه کارگری، به‌ویژه در سطح استان و مجموعه شهرداری، اظهار داشت: زحمات کارگران عزیز که در تمام این مدت پابه‌پای مدیریت شهری در مسیر خدمت‌رسانی حرکت کرده‌اند، شایسته عالی‌ترین تقدیرهاست و ما خود را متعهد به حمایت از حقوق این قشر زحمت‌کش می‌دانیم

بیگی در ادامه با ادای احترام به جایگاه رفیع معلمان تصریح کرد: باید روز معلم را به تمامی تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت؛ معلمان عزیزی که اگر هدایتگری و دلسوزی آن‌ها نبود، دستیابی به جایگاه‌های خدمت‌گذاری امروز میسر نمی‌شد

عضو شورای اسلامی شهر همچنین با اشاره به فعالیت‌های زیربنایی در حوزه نسل جدید، از زحمات مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قدردانی کرد و افزود: تأثیر برنامه‌های کانون در سطح رسانه‌ها و فضای جامعه کاملاً مشهود است. در همین راستا، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز تعامل و هم‌افزایی تنگاتنگی با مجموعه کانون پرورش فکری دارد تا از ظرفیت‌های مشترک برای رشد و شکوفایی کودکان و نوجوانان به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

بیگی در پایان، بر ضرورت استمرار همکاری‌های میان‌دستگاهی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.