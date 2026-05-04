۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه الجزایر، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (دوشنبه) در تماس تلفنی با احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد.

خبر تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

زهرا علیدادی

