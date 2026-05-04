به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات بنیاد شهید برگزار شد، با اشاره به حوادث و بحران‌های اخیر از جمله جنگ دوازده‌روزه، وقایع دی‌ماه و جنگ رمضان اظهار کرد: در تمام این برهه‌ها، دنیای استکبار با تمام تجهیزات نظامی، ابزارهای رسانه‌ای و توان تبلیغاتی خود به میدان آمد، اما ایران اسلامی بار دیگر سربلند و پیروز از این مسیر عبور کرد.

وی، پیروزی‌های به دست آمده را نتیجه مقاومت و باورهای دینی مردم دانست و تصریح کرد: این افتخارات و سربلندی‌ها میسر نمی‌شد مگر به برکت خون مطهر شهدا و ایستادگی و مقاومت بی‌نظیر ملت بزرگ ایران، شهدا پرچم‌داران عزت ما هستند و ما وظیفه داریم این پرچم را همواره برافراشته و سربلند نگاه داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت کار تشکیلاتی در حوزه فرهنگ، خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ داریم که کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای انجام یک کار بزرگ هم‌پیمان شوند. ایثار باید مانند پرچم و سرود ملی، به عنوان یک ارزش بنیادین و هویت‌بخش در تمام سطوح جامعه ترویج و نهادینه شود.

موسوی با استقبال از تعامل مستمر با نمایندگان مجلس افزود: در مسیر ترویج ارزش‌های بنیادین، از ظرفیت‌ها، نظرات و توانمندی‌های نمایندگان مجلس بهره خواهیم برد تا بتوانیم رسالت فرهنگی خود را در قبال ایثارگران و نسل‌های آینده به درستی ایفا کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه ضمن استماع نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، از حمایت‌های مجلس برای پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای جدید قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن این اعتبارات، بخشی از مشکلات مرتفع شود.

موسوی به موفقیت‌های پزشکی بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: با تکیه بر دانش تیم‌های تخصصی داخلی، تمامی خدمات پیچیده درمانی در داخل کشور ارائه می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با تبیین سیاست‌های کلان بنیاد در سال ۱۴۰۴، «عدالت» و «پرهیز از تبعیض» را اولین و مهم‌ترین اصل کاری برشمرد و تأکید کرد: این موضوع مورد تأکید ویژه رئیس جمهوری نیز هست. ما به دنبال حذف هرگونه نگاه تبعیض‌آمیز در ارائه خدمات به جامعه هدف هستیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه شاهد در حل مسائل ایثارگران، خاطرنشان کرد: ما خود را خادم ایثارگران می‌دانیم و دست تمامی نمایندگانی که در مسیر حل مشکلات این قشر فداکار گام برمی‌دارند، به گرمی می‌فشاریم.

در ابتدای این نشست، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی و رئیس قرارگاه جنگ رمضان و یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیان گزارش عملکرد قرارگاه جنگ رمضان و معاونت‌های خود پرداختند.