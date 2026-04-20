۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانباز سرافراز حسین محمدی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با جانباز جنگ تحمیلی رمضان «حسین محمدی» دستور داد موضوع درمان این جانباز جوان و غیور با قید فوریت پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانباز معزز «حسین محمدی» که ملت قدرشناس ایران او را به عنوان یک قهرمان ملی که دو دست و پای خود را پای لانچر ایثار کرد، می‌شناسند، به بنیاد شهید و امور ایثارگران آمد و میهمان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.

سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار صمیمی، به گفت‌وگو با این جانباز سرافراز نشست و از نزدیک در جریان وضعیت جسمانی ایشان قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از رشادت‌ و فداکاری‌های نیروهای مسلح در حفظ کیان کشور، به معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد تا مشکلات پزشکی این جانباز جوان و دلیر پیگیری شود و برای بهبود وضعیت جسمی ایشان اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: بزرگ‌مردانی چون شما در ایثار، از خودگذشتگی، صبر و استقامت، الگویی برای ملت شریف ایران هستید و وجود شما مایه برکت برای کشور است.

جانباز معظم «حسین محمدی»، جوان کرمانشاهی و از نیروهای هوافضاست که در جریان جنگ تحمیلی سوم پای لانچر دست و پاهایش را از دست داد و همزمان با روز حادثه، پدر شد؛ جانبازی که به نماد ایثار تمام عیار برای مردم ایران تبدیل شده است.

کد مطلب 6806158

