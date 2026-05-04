وزیر راه وشهرسازی از بیمارستان نور قم بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد بعدازظهر دوشنبه در ادامه برنامه های سفر خود به شهر مقدس قم از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور که تحت اشراف آیت الله سیستانی در دست احداث دست بازدید کرد و در جریان پیشرفت های صورت گرفته در این پروژه درمانی قرار گرفت.

وی با ابراز خرسندی از احداث این مرکز مجهز در استان قم ابراز امیدواری کرد تا با افتتاح این پروژه بیمارستانی، شهروندان قمی و همچنین بیماران دیگر شهرهای کشور و حتی خارج از ایران بتوانند با سفر به قم از این حملات درمانی بهره مند شوند.

وی پس از بازدید از بیمارستان نور، با حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران دیدار و گفتگو کرد.

این بیمارستان با ظرفیت ۵۰۶ تخت در ۱۲ طبقه و زمینی به مساحت ۵۶ هزار متر مربع در بلوار مرجعیت قم از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در حال احداث است.

این بیمارستان دارای بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی نظیر قلب و عروق، مرکز جامع سرطان، پزشکی هسته ای، اعصاب و روان، آزمایش‌های بالینی و پاتولوژی، زنان و زایمان است.