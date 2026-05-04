۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

جانباز ۷۰درصد از دیار خواف به یاران شهیدش پیوست

مشهد- موسی پیدایی، جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس به علت جراحات بسیار به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس «موسی پیدایی» پس از تحمل سال ها درد و زنج دوران مجروحیت، روز گذشته در مشهد دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز «موسی پیدایی» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری رأس ساعت ۱۲ ظهر فردا سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه از مقابل مسجد رسول الله (ص) در شهر خواف برگزار و سپس پیکر مطهر شهید در گلزار شهدای این همین شهر در جوار یاران شهیدش به خاک سپرده می‌شود.

«موسی پیدایی» در دوازدهم اسفند ماه ۱۳۳۹ در شهر خواف چشم به جهان گشود و در سال۱۳۶۳ در منطقه شلمچه بر اثر ترکش خمپاره از ناحیه پا مجروح و به مقام جانبازی نائل آمد، همچنین ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شهد شهادت را نوشید.

