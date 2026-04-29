مشهد مقدس میزبان پیکر مطهر جانباز شهید «محمد شورئی»

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز سرافراز ۷۰درصد «محمد شورئی» پس از سالها تحمل درد و رنج مجروحیت به یاران شهیدش پیوست.

صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی طی پیامی شهادت جانباز سرافراز ۷۰درصد «محمد شورئی» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

مراسم تشییع و تدفین شهید والامقام راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه سوم دی ماه از مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) ۱۰ به سمت حرم مطهر رضوی برگزار و پیکر مطهرش در بهشت خواجه ربیع در جوار یاران شهیدش آرام خواهد گرفت.

گفتنی است؛جانباز ۷۰ درصد شهید «محمد شورئی» در ۲۰ آذرماه ۱۳۴۴ در نیشابور چشم به جهان گشود و در منطقه غرب در سال ۱۳۶۴ از ناحیه چشم، سر و صورت به مقام جانبازی نائل آمد و پس از سال‌ها تحمل مجروحیت در یکم دی ماه ۱۴۰۴ به جمع یاران شهیدش پیوست.