مشهد مقدس میزبان پیکر مطهر شهید نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه پیکر مطهر شهید نیروی انتظامی «عیسی عباسی» با حضور باشکوه آحاد مردم در مشهد مقدس تشییع می‌شود.

شهید نیروی انتظامی «عیسی عباسی» از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ایرانشهر که در حال عزیمت به محل کار بود، توسط تروریست‌های مسلح مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع شهید نیروی انتظامی راس ساعت ۲۰:۳۰ امشب شنبه نهم خردادماه در مشهد، بلوار سیدی، از خیابان شهید اصلانی ۱۳ تا میدان شهید اصلانی با حضور با شکوه آحاد مردم در منطقه زندگی شهید برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم خاکسپاری و تدفین در قطعه ۱۴ گلزار شهدا راس ساعن ۸ صبح فردا یک شنبه ۱۰خردادماه در بهشت رضا(ع) برگزار می‌شود.

شهید ستوان سوم نیروی انتظامی «عیسی عباسی» متولد ۳۰ تیرماه ۱۳۷۸ در مشهد چشم به جهان گشود و در ۷ خردادماه ۱۴۰۵ به دست تروریست‌های مسلح در ایرانشهر استان سیستان بلوچستان به مقام رفیع شهادت نائل آمد. از وی یک فرزند پسر به یادگار مانده است.