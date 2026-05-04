به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد دادستانی در آئین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه لرستان ضمن گرامیداشت روز معلم و استاد، اظهار داشت: امام شهید، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، معلمی بودند که همیشه دل در گرو پیشرفت علمی، پژوهشی و تحقیقاتی ایران داشتند، رهبر شهید انقلاب، همواره توجه و عنایت ویژهای به دانشگاهیان و نخبگان داشتند و مباحث مهمی مانند گسترش آزاداندیشی در سطح دانشگاهها را دنبال میکردند.
«دانشگاه» پشتوانه رزمندگان مدافع وطن است
وی ادامه داد: اگر شاهد فعالیت پویا و توقفناپذیر دانشگاهها حتی در شرایط جنگی کشور هستیم، این موضوع، مرهون نوع نگاه رهبر شهید انقلاب، بهنظام آموزش عالی است؛ نوع نگاهی که قائل به رکود و توقف نیست و برپایی آن، مسیر نظام دانشگاهی کشور همیشه باید روبهجلو باشد.
رئیس دانشگاه لرستان، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ شاهد دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان بودیم، در این دو جنگ، دانشگاهها بهخوبی نقش خود را ایفا کردند و البته نظام دانشگاهی کشور مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت، زیرا دشمنان میدانند که دانشگاه، پشتوانه نیروهای رزمندگان مدافع وطن است، رزمندگانی که در حال جهاد برای دفاع از ایران هستند.
دادستانی، افزود: اگرچه جنگ از سوی دشمنان بر ایران عزیز تحمیل شد؛ اما به همت دانشگاهیان ارجمند، چراغ علم و پژوهش در سطح دانشگاهها خاموش نشد و آموزش و پژوهش، باقوت هرچه بیشتر در شرایط جنگی نیز تداوم یافت، به همین علت بایستی از اساتید، کارکنان و دانشجویان، قدردانی کنم.
بایستی از آموزش سنتی بهسوی آموزش هوشمند، حرکت کرد
وی ادامه داد: آموزش از نوع مجازی در شرایط جنگی کشور، تداوم یافت و این نشان داد که چرخه آموزش در کشور، متوقف نشد، هرچند آموزش مجازی هم مشکلات خاص خودش را داراست اما مهم این است که دانشگاهها به فعالیت خود در شرایط جنگی ادامه دادهاند.
رئیس دانشگاه لرستان، تصریح کرد: آموزش مجازی، فقط برای شرایط خاص در کشور نیست، بلکه بایستی به این نکته توجه کنیم که آموزش مجازی، بخشی از آموزش هوشمند است، ما باید آموزش را همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته بهسوی «آموزش هوشمند»، ببریم، بایستی از آموزش سنتی بهسوی آموزش هوشمند، حرکت کرد.
دادستانی، بیان کرد: در سطح بینالمللی، جایگاه ایران، از نظر بهرهمندی از نیروی انسانی توانمند دانشآموختهٔ نظام آموزش عالی، مناسب است؛ این، خودش یک نقطه قوت برای اقتدار علمی کشور است؛ ما در حوزه نظام دانشگاهی بایستی خودمان را بهسرعت با تغییرات علمی بینالمللی و جهانی، تطبیق دهیم؛ توجه به آموزش هوشمند در همین راستاست؛ بهتازگی هم آموزش هوشمند، موردتوجه جدی وزارت علوم قرار گرفته است.
وی بیان داشت: اگر میخواهیم به نهادینگی آموزش هوشمند در سطح دانشگاهها برسیم، بایستی ابتدا به آموزش مجازی و آموزش دیجیتال، اهمیت بدهیم و سپس به مرحله آموزش هوشمند، دست پیدا کنیم.
نوع آموزش، متناسب با شرایط و تغییرات امروزی جهان باشد
رئیس دانشگاه لرستان، تصریح کرد: آموزش هوشمند، تصمیمگیری مبتنی بر داده است، همچنین، آموزش شخصیسازی شده، مدیریت آموزش یکپارچه، افزایش شفافیت و پاسخگویی و امثال این متغیرها، از ارکان مهم آموزش هوشمند، محسوب میشود.
دادستانی، تأکید کرد: برای رسیدن به آموزش هوشمند باید ابزارهایی مانند ارتقای زیرساختها، توانمندسازی اساتید و دانشجویان را فراهم کرد، این، یک ضرورت جهانی است و باید به اینسو، حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به تغییرات بازار کار هم توجه کرد، امروزه، این نوع تغییرات باعث شده است که خروجی آموزش هوشمند، سازگارتر و در تناسب بیشتری با نیازهای جدید بازار کار، قرار گیرد، اگر رسالت دانشگاه این است که در خدمت نیازهای جامعه باشد باید نوع آموزش، متناسب با شرایط و تغییرات امروزی جهان، از نوع آموزش هوشمند باشد.
رئیس دانشگاه لرستان، گفت: حتی اگر شرایط کشور از نوع جنگی هم نباشد باتوجهبه اهمیت بسترسازی برای رفتن نظام آموزش عالی بهسوی آموزش هوشمند، بایستی ۲۵ درصد آموزش از نوع مجازی باشد، پس از آن، آموزش دیجیتال باید نهادینه شود و در نهایت، به آموزش هوشمند برسیم؛ در آموزش هوشمند، فقط تدریس از نوع استاد محور نیست؛ بلکه بازخوردهای تدریس نزد دانشجویان، در فرایند آموزش لحاظ میشود و موضوعات دیگری مانند واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده و... استفاده خواهد شد.
