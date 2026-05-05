۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۶

هشدار داروخانه‌ها نسبت به تسویه فاکتورهای شیرخشک

معاون حقوقی و فرابخشی انجمن داروسازان ایران، نسبت به تبعات بدعهدی شرکت‌های پخش در رابطه با تسویه فاکتورهای شیرخشک، هشدار داد.

مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داروخانه ها با توجه به حس تعهدی که در رابطه با ارائه خدمت به آحاد جامعه و خانواده های ایرانی دارند، به رغم تمام فشارهایی که به واسطه تاخیر در بازگشت مطالباتشان از بیمه ها و مشکلات نقدینگی ناشی از آن متحمل می‌شوند، با هزینه از جیب و اندوخته خود و خانواده، حتی المقدور اجازه ندادند در تامین داروهای بیماران و شیرخشک نوزادان وقفه ای ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: در این روزهای سخت میانه جنگ که بحران اقتصادی و نقدینگی، حیات داروخانه ها را نشانه رفته، در ادامه رویکرد غیر اصولی و انقباضی شرکت‌های پخش از روزهای نخست بحران، در تازه ترین رفتار عدم همراهی، شرکت نستله، توزیع کننده شیرخشک های نان و گی گز نوزادان، به رغم تفاهمنامه سازمان غذا و دارو مدت تسویه فاکتورهای شیرخشک را از ۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش داد.

بذرافشان تاکید کرد: نتیجه این رفتار خودمحور و یک جانبه این است که داروخانه ها به دلیل مضیقه مالی از دریافت فاکتورهای شیرخشک با مدت تسویه کمتر از ۹۰ روز معذورند و بعد از پایان یافتن موجودی انبار داروخانه ها، مسئولیت مستقیم عواقب کمبود روزهای آینده شیرخشک های نان و گی گز و سرگردانی خانواده های نوزادان؛ متوجه کسانی است که در میانه میدان جنگ، پشت خدمت گزاران مردم در داروخانه ها را خالی کردند.

حبیب احسنی پور

