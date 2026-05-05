صلح و سازش خانوادگی در حاشیه اجتماع مردمی بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی؛ در پی تلاش مستمر کارشناسان و خیران کانون مشاوره حقوقی خادمیاران و صلحیاران رضوی استان خراسان جنوبی، اختلاف شدید یک خانواده پنجنفره که در آستانه فروپاشی قرار داشت، با برگزاری مراسم علنی صلح و سازش در حاشیه اجتماع مردمی و با حضور استاندار و جمعی از مسئولان، خاتمه یافت و سه فرزند این خانواده در آغوش پدر و مادر آرامش دوباره را تجربه کردند.
در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طرح بیرویه دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی، اقدام مؤثری در خصوص حلوفصل اختلاف یک خانواده پنجنفره انجام شد.
بر اساس این گزارش، به همت تعدادی از کارشناسان و خیران این کانون، در بازه زمانی حدود چهار ماه، ابتدا مشکل حاد و اساسی که متوجه پدر خانواده بود، از طریق پیگیریهای تخصصی و همراهی دلسوزانه خیران و مشاوران کانون مرتفع شد.
در ادامه با تشکیل جلسات متعدد مشاورهای و گفتوگوهای مستمر با طرفین، زمینه جلب اعتماد و اطمینان مادر خانواده فراهم شد و وی با اتکا به نتایج حاصل از مشاورهها، از مراجعه به مراجع قضایی خودداری کرد تا مسیر اصلاح و سازش خانوادگی هموارتر شود.
پس از طی این مراحل، شب گذشته با موافقت زوج و زوجه، مراسم علنی صلح و سازش این خانواده در موکب کانون مشاوره حقوقی خادمیاران و صلحیاران رضوی، واقع در خیابان معلم بیرجند، برگزار شد.
در این آیین، با قرائت صورتجلسه تنظیمشده و اعلام رسمی رضایت و توافق طرفین، کدورتها و اختلافات گذشته کنار گذاشته شد و سه فرزند این خانواده در آغوش گرم پدر و مادر، آرامش و انس دوباره را تجربه کردند.
کانون مشاوره حقوقی خادمیاران و صلحیاران رضوی با استقرار موکب مشاورهای خود در خیابان معلم بیرجند، تاکنون به حدود ۴۰۰ نفر از مراجعهکنندگان، خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه کرده و تلاش کرده است با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان، روحانیون و خیرین، فرهنگ گفتوگو، تفاهم، عفو و گذشت را در میان خانوادهها و اقشار مختلف جامعه تقویت کند.
