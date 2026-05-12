۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

پویش «گذشت از هموطن به عشق وطن» در یزد برگزار می‌شود

یزد - معاون حل اختلاف یزد از آغاز پویش «گذشت از هموطن به عشق وطن» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسین‌بیگی از برگزاری پویشی تحت عنوان «گذشت از هموطن به عشق وطن» خبر داد و آن را گامی در جهت تحکیم وحدت ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده برشمرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحکیم وحدت ملی و با تأکید بر اهمیت صلح و سازش، هدف اصلی این پویش را ترویج روحیه گذشت، ایثار و چشم‌پوشی از حقوق مادی و معنوی در اختلافات عنوان کرد و آن را نمادی از اقتدار ملی و عشق به وطن دانست.

حسین‌بیگی افزود: این پویش به یاد رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز مینا و فرماندهان شهید نام‌گذاری شده و در راستای همبستگی و التیام‌بخشی در جامعه طراحی شده است.

معاون حل اختلاف یزد خاطرنشان کرد: گذشت در این پویش به مثابه هدیه‌ای معنوی و ابراز همدردی با جامعه در شرایط حساس فعلی تلقی می‌شود و برکات معنوی و اجتماعی فراوانی به همراه خواهد داشت.

