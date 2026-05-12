به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسین‌بیگی از برگزاری پویشی تحت عنوان «گذشت از هموطن به عشق وطن» خبر داد و آن را گامی در جهت تحکیم وحدت ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده برشمرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحکیم وحدت ملی و با تأکید بر اهمیت صلح و سازش، هدف اصلی این پویش را ترویج روحیه گذشت، ایثار و چشم‌پوشی از حقوق مادی و معنوی در اختلافات عنوان کرد و آن را نمادی از اقتدار ملی و عشق به وطن دانست.

حسین‌بیگی افزود: این پویش به یاد رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز مینا و فرماندهان شهید نام‌گذاری شده و در راستای همبستگی و التیام‌بخشی در جامعه طراحی شده است.

معاون حل اختلاف یزد خاطرنشان کرد: گذشت در این پویش به مثابه هدیه‌ای معنوی و ابراز همدردی با جامعه در شرایط حساس فعلی تلقی می‌شود و برکات معنوی و اجتماعی فراوانی به همراه خواهد داشت.