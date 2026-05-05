ایران در مسیر خودکفایی داروی سرطان معده، ریه و سینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این دارو با بهره‌گیری از فناوری نانو و روش کنژوگه آنتی‌بادی‌ـ‌دارو (ADC) طراحی شده و قادر است سلول‌های سرطانی خاص را با دقتی در مقیاس نانومتری شناسایی و نابود کند، در حالی که به سلول‌های سالم آسیب نمی‌زند. این پیشرفت نشان‌دهنده توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران در حوزه داروسازی زیست‌فناورانه است و می‌تواند راهگشای درمان‌های جدید در راستای خودکفایی دارویی باشد.

تدروکس بر اساس فناوری کنژوگه آنتی‌بادی‌ـ‌دارو (ADC) طراحی شده است. این فناوری باعث می‌شود داروهای شیمی‌درمانی بتوانند با دقت بیشتری هدف‌گذاری کنند. در این رویکرد، از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مانند تراستوزومب استفاده می‌شود که به طور خاص به سلول‌های سرطانی نوع HER۲-positive متصل می‌شوند. این نوع سلول‌ها در برخی سرطان‌ها نظیر سرطان پستان، معده و ریه، عمدتاً مشاهده می‌شوند.

پژوهشگران در این شرکت با ایجاد یک لینک پایدار و هوشمند بین آنتی‌بادی و ترکیب سیتوتوکسیک دروکستکان، اثربخشی درمان را به‌طور چشمگیری افزایش داده و عوارض جانبی سیستمیک را به حداقل رسانده‌اند. این یکنواختی و دقت در درمان، تحولی اساسی در نحوه ارائه کمک‌های درمانی به بیماران مبتلا به سرطان ایجاد کرده است.

عملکرد داروی تدروکس

داروی تدروکس به‌صورت پودر استریل برای تزریق وریدی ارائه می‌شود و هر ویال آن شامل ۱۰۰ میلی‌گرم ماده فعال است. نکته‌ی منحصربه‌فرد این دارو، قابلیت آزادسازی انتخابی آن در داخل سلول‌های توموری است. به محض ورود به بدن، دارو به صورت هدفمند توسط سلول‌های سرطانی شناسایی شده و سپس با اتصال به آن‌ها، عملکرد درمانی خود را آغاز می‌کند. این امر به کاهش عوارض جانبی در سایر بافت‌ها کمک کرده و درمان را برای بیماران راحت‌تر می‌سازد.

مزایای تدروکس

هدف‌گیری اختصاصی: دقت نانومتری در هدف‌گیری سلول‌های سرطانی اجازه می‌دهد تا دارو تنها به سلول‌های توموری حمله کند و از آسیب به سلول‌های سالم جلوگیری نماید.

کاهش عوارض جانبی: به واسطه فناوری لینکر پایدار، عوارض دارویی در دیگر بافت‌ها به حداقل می‌رسد و بیمار دچار عوارض جانبی ناخواسته نمی‌شود.

افزایش اثربخشی درمان: داروی تدروکس به‌خوبی می‌تواند درمان‌های پیشین را تکمیل کند و در بیمارانی که به درمان‌های دیگر پاسخ نداده‌اند، امید تازه‌ای به وجود آورد.

چشم‌انداز توسعه

پیشرفت‌های حاصل‌شده در تولید تدروکس نتیجه همکاری‌های بین‌رشته‌ای میان متخصصان شیمی دارویی، نانوفناوری و زیست‌فناوری در ایران است. این همکاری نه‌تنها به کاهش وابستگی به داروهای گران‌قیمت خارجی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اشتغال در حوزه‌های تحقیق، تولید، کنترل کیفیت و خدمات درمانی نیز خواهد شد.

تأثیر در صنعت داروسازی

توسعه این دارو، ایران را در زمره کشورهای معدودی قرار می‌دهد که توان طراحی و ساخت داروهای هوشمند مبتنی بر آنتی‌بادی را دارند. این پیشرفت نشان‌دهنده بلوغ علمی و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است و می‌تواند به بهبود سطح خدمات درمانی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کمک کند.

در نهایت، تدروکس به‌عنوان یکی از دستاوردهای صنعت داروسازی به شمار می‌رود و می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یک انتخاب اصلی برای درمان سرطان‌های HER۲-positive تبدیل شود. این نوآوری در عرصه پزشکی، نه تنها موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران خواهد شد، بلکه با قرار دادن ایران در مسیر خودکفایی دارویی و فناورانه، می‌تواند دستیابی به درمان‌های کارآمدتر و پیشرفته‌تر را در عرصه بین‌المللی به همراه داشته باشد.