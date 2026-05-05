رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فروردین‌ماه سال جاری، ۱۴۸ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار کالای صادراتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه وزن مجموع کالاهای صادراتی از گمرکات این استان در یک ماهه نخست سال جاری را ۴۵۹ هزار و ۶۳۸ تن عنوان کرد.

وی با اشاره به جزئیات صادرات در مرزهای مختلف تصریح کرد: از این میزان صادرات کالا، گمرک سومار با سهم ۳۲ درصدی ارزش، بیشترین میزان صادرات کالا از طریق گمرکات استان را به خود اختصاص داده است.

نیک‌روش حجم دقیق صادرات کالا از گمرک سومار در این مدت را ۴۷ میلیون دلار به وزن ۱۱۸ هزار تن عنوان کرد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه از سهم ۳۱ درصدی ارزش کالای صادراتی از گمرک پرویزخان خبر داد و افزود: از طریق این گمرک در فروردین‌ماه سال جاری ۴۶ میلیون و ۴۷۱ هزار دلار کالا به وزن ۱۳۷ هزار و ۵۰۶ تن به کشور عراق صادر شده است و این گمرک با این حجم از صادرات کالا، در جایگاه دوم در بین گمرکات استان کرمانشاه قرار دارد.

وی با اشاره به رتبه سوم گمرک خسروی در بین گمرکات استان، سهم این مرز با صادرات ۴۵ میلیون و ۸۰۹ هزار دلار را ۳۱ درصد عنوان کرد و گفت: حجم کالاهای صادراتی از این گمرک ۱۵۰ هزار و ۵۱۰ تن می‌باشد.

نیک‌روش در ادامه به سهم ۴ درصدی ارزش کالای صادراتی گمرک شیخ صله و سهم ۲ درصدی گمرک شوشمی در یک ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: حجم کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله ۶ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار به وزن ۲۴ هزار تن و میزان صادرات کالا از گمرک شوشمی در این مدت ۳ میلیون دلار به وزن ۲۶ هزار تن بوده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه در پایان عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه در نخستین ماه از سال ۱۴۰۵ را شامل شمش فولادی، شمش بیلت، رب گوجه فرنگی، کود شیمیایی اوره، شیرخشک صنعتی، میلگرد، سنگ مرمریت و هندوانه عنوان کرد.