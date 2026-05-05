به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ۴۴ طاقه پارچه از وی، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
مأموران پلیس با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی، فردی را دراینرابطه شناسایی که در بازرسی از مغازه وی، تمام اموال مسروقه کشف شد.
متهم پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش این طاقههای پارچه حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
پلیس لرستان تأکید کرد رسیدگی به جرایم مرتبط با اموال شهروندان با جدیت ادامه دارد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.
