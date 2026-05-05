به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی با اعلام بارگذاری شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی در سامانه هوشمند تعاون، از همه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی استان خواست برای شرکت در «جشنواره ملی و استانی تعاونی‌های برتر»، حداکثر تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به بارگذاری اطلاعات و مدارک لازم در سامانه www.taavoni.mcls.gov.ir اقدام کنند.

وی افزود: فرایند ارزیابی و گزینش مشارکت‌کنندگان در جشنواره ملی و استانی تعاونی‌های برتر، از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سامانه جامع و هوشمند تعاون آغاز شده است. این سامانه بستر شفاف و یکپارچه‌ای را برای سنجش عملکرد، سلامت مالی و اثربخشی اجتماعی تعاونی‌ها فراهم آورده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر اینکه این ارزیابی‌ها مبنای اصلی انتخاب برترین‌ها در سطوح استانی و ملی خواهد بود، افزود: شاخص‌های تعیین شده در این سامانه، ابعاد مختلف از جمله مدیریت خوب، شفافیت مالی، خلاقیت در تولید و خدمات، و تأثیرگذاری بر اشتغال‌زایی را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، انتظار می‌رود مدیران تعاونی‌های استان بادقت نظر و حساسیت بالا، اطلاعات واقعی و مستندات لازم را در این بازه زمانی در سامانه بارگذاری کنند.

توصیفیان، تصریح کرد: جشنواره تعاونی‌های برتر فرصتی ارزشمند برای معرفی، تقدیر و حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در سطح استان است. این رویداد می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه نوآوری ایفا کند.

وی تصریح کرد: اطلاعات و اخبار تکمیلی در خصوص فرایند برگزاری جشنواره و نحوه انتخاب تعاونی‌های برتر، از طریق رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی اداره کل اطلاع‌رسانی خواهد شد.